Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu Hakkında Flaş Gelişme

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkindeki soruşturmada ifade veren, haklarında 'yalan tanıklık' suçundan kamu davası açılan ünlü oyuncular Rıza Kocaoğlu ve Halit Ergenç’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. İki oyuncunun yargılamasına İstanbul 24.Asliye Ceza Mahkemesi’nde 9 Mayıs’ta başlanacak.

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ID İletişim’in kurucusu menajer Ayşe Barım'ın dizi sektöründe oyuncular arasında 'tekelleşmenin' önünü açtığı iddia edilmiş, ardından Ayşe Barım Gezi Parkı olaylarına ilişkin gözaltına alınmış daha sonra ise tutuklanmıştı.

Ayşe Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmasına ilişkin davada ifade veren ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan kamu davası açılmıştı.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu Hakkında Flaş Gelişme - Resim : 1

MAHKEME TARİHİ 9 MAYIS

Hazırlanan iddianamede iki oyuncunun 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İki oyuncunun hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun yargılanmasına İstanbul 24.Asliye Ceza Mahkemesi’nde 9 Mayıs’ta başlanacak.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun ifadelerinde Gezi Parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora ile hiç bir şekilde irtibatlarının bulunmadıklarını yalnızca sanat camiası kapsamında sektörden birbirlerini tanıdıklarını söyledikleri belirtildi.

12 KEZ İLETİŞİM KURMUŞ

Gezi Parkı olaylarına yönelik 2013 yılı itibari ile alınan HTS-baz sinyal bilgisi incelemesi raporunda şüpheli Halit Ergenç ile Mehmet Ali Alabora arasında 12 kez iletişim tespiti bulunduğu, Gezi Parkı döneminde iletişimin yoğunlaştığı ifade edildi.

İddianamede, şüpheli Rıza Kocaoğlu'nun ise Alabora ile Gezi Parkı eylemlerinin yoğunlaşmaya başladığı 2013'te görüşmelerinin bulunduğu belirtildi.

Gezi Parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora tarafından şüpheli Rıza Kocaoğlu'nun 06.49 saatinde arandığı şeklinde iletişim kaydının bulunduğu aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun ‘yalan tanıklık' suçundan 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Kaynak: İHA

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