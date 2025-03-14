Göçmen Kaçakçılarına Baskın: 5 Gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenleri Türkiye'ye sokmak, onlara geçici süreli barınma sağlamak ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmalarını temin etmekle suçlanan organize şebekelerin tespit edilmesi amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı.

5 şüphelinin kimlikleri belirlenerek, Mersin ve Hatay illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA