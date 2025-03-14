MİT'ten İran Casuslarına Operasyon

MİT ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarla, İran istihbarat servisine casusluk yaptığı belirlenen 5 kişi İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

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MİT'ten İran Casuslarına Operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, İran istihbarat servisine casusluk yaptığı belirlenen 5 şahsa yönelik İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli Antalya ve Mersin'de yapılan operasyonlarda, Türkiye'deki askeri üs ve önem arz eden bölgeler ile yurt dışında bulunan kritik öneme sahip noktalar ile ilgili bilgi toplayıp, İran istihbarat servisine aktardığı tespit edilen 5 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

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