AKP'nin Kurucularından Zeki Ünal Hayatını Kaybetti

AKP'nin kurucularından ve üç dönem Karaman milletvekilliği yapan Zeki Ünal yaşamını yitirdi.

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AKP'nin Kurucularından Zeki Ünal Hayatını Kaybetti

AKP'nin kurucularından ve üç dönem Karaman milletvekilliği yapan Zeki Ünal hayatını kaybetti. AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu vefatı sosyal medya hesabından duyurdu.

Akbaşoğlu, "AK Partimizin kurucularından, üç dönem Karaman milletvekilliği yapan Sn Zeki Ünal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet ve mağfiret, kederli ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza başsağlığı dilerim" diyerek başsağlığı mesajı paylaştı.

AKP'nin Kurucularından Zeki Ünal Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da bir taziye mesajı paylaştı. Arıkan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Refah Partisi 19. 20. ve 21. dönem Karaman Milletvekillerimizden Zeki Ünal Beyefendi'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli vekilimize Allah'tan rahmet, Ünal ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun.”

Ünal'ın cenazesi cuma namazını müteakiben Gölbaşı Kabristan Camii’nden kaldırıldı. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Temel Karamollaoğlu da cenaze törenine katıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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AKP Milletvekili Karaman
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