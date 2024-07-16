Eski Eşini Keser Sapı İle Darp Ederek Katleden Erkeğin Cezası Belli Oldu!

Ordu'nun Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde boşandığı eşi Ayşe Çetin'i (48), 28 Ağustos 2023 yılında keser sapı ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mükerrem Başarmak (49), karar duruşmasında 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Mükerrem Başarmak ile tarafların avukatları ile Mükerrem Başarmak ve Ayşe Çetin'in 4 çocuğu katıldı. Bugün görülen duruşmada Mükerrem Başarmak, mahkeme heyetinin söz vermesi üzerine, “Böyle olsun istememiştim, çok üzgünüm, pişmanım” dedi.

Sanık avukatı, Mükerrem Başarmak'ın öldürme kastıyla hareket etmediğini, eski eşinin kendisini sosyal medya üzerinden tahrik ettiğini iddia ederek; suçun vasfının haksız ağır tahrik altında eski eşini yaralaması ve eski eşinin ölmesi olarak değiştirilmesini istediklerini söyledi.

TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANDI

Müşteki avukatı ise mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdiği sanık hakkında takdiri indirim sebebiyle müebbet hapis cezası uyguladı.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP ETMİŞTİ

3 Temmuz 2024 tarihindeki duruşmada Cumhuriyet savcısı, sunduğu mütalaasında, sanığın tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Kaynak: İHA