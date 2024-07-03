Sokak Ortasında Dehşet: Eşini Öldürüp Kaçtı

Pendik'te kadın cinayeti işlendi. Bir erkek, boşanma aşamasında olduğu eşine sokakta kurşun yağdırdı.

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Olay İstanbul'un Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çöp atmak için dışarı çıkan 2 çocuk annesi Safiye B. (49), boşanma aşamasında olduğu Vedat B.(50) ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Vedat B. yanında taşıdığı silahı çıkartarak Safiye B.'ye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, saldırgan eş ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Safiye B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri şüpheli şahsı yakalama çalışması başlattı.

Kaynak: İHA

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