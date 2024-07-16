Çatışmada Ateşlenen Kurşun Otobüse İsabet Etti!

Vali Fahri Bey Caddesi’nde akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirine ateş açtı. Kurşunlardan biri, bu sırada bölgeden geçen, içinde yolcuların bulunduğu belediye otobüsünün sağ ön kapı camına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, silahlı kavgaya karışan şüpheliler kaçtı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA