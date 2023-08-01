Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde tutuklama kararı

Türkiye'nin günlerdir gündemine oturan vahşet tartışılmaya devam ediliyor.

İstanbul Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde cumartesi günü 00.15 sıralarında meydana gelen saldırıda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise ağır yaralandı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili toplam 9 kişi gözaltına alınırken ilk olarak yakalanan Murat Özer adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri alınarak Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Özer, tutuklandı.