Tekel katliamının perde arkası: Her şey bir hiltiyle başlamış

Esenyurt'taki bir tekel bayiinde 2 gencin katledildiği silahlı baskının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. İki aile arasındaki husumetin bir 'hilti' alışverişi ile başladığı öğrenildi.

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Tekel katliamının perde arkası: Her şey bir hiltiyle başlamış

Takvim'den Ümit Erkan Demircan ve Yunus Emre Kavak'ın haberindeki detaylar şöyle: İddiaya göre baba Cantürk Erzen, Tarık ve Murat Özer ile yıllarca ticaret yaptı. Geçen Mart'ta 35 bin liralık hilti makinası aldı. Büyük oğlu Mehmet, fiyatı çok bulunca Murat'ın oğlu Samet ile tartıştı. Ayağından yaraladı. Erzen, kan parası olarak Özerler'in 500 bin liralık borcunu silip almadı! Ama sonra 600 bin liralık ödemesini aksattı, haciz çıktı. O da "Bu adilik" yazdı. Özerler, bu yüzden tekeli bastı.

Baba Erzen, "Oğlum keşke beni çağırsaydı. İki çocuğu hiç uğruna kaybettik" dedi.

20 YILLIK DOSTLUĞA MERMİ YAĞDIRDI

Türkiye'nin tüylerini ürperten saldırıyla ilgili şok detaylar ortaya çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen, saldırganlardan Tarık Özerbay ve Murat Özerbay inşaat şirketi sahipleriydi. Erzen, Özerbay ailesinden demir ve inşaat malzemeleri, Özerbaylar ise Erzen'den PVC ve çelik kapı alıyordu. Tarafların 20 yıllık ticari ilişkisi, Erzen'in büyük oğlu Mehmet ile Murat Özerbay'ın oğlu Samet'in tartışmasıyla sekteye uğradı.

Samet geçtiğimiz martta bir hilti makinasının satışıyla ilgili Tekel'e gelince Mehmet makinanın 35 bin liralık fiyatını çok bulduğunu söyleyince kavga çıktı. Baba Erzen, kavgayı ayırmaya çalışsa da Samet ayağından vuruldu. Bu kavgayla başlayan husumet, birkaç ay sonra son buldu. İddiaya göre; Erzen ailesi, Özerbay ailesine bir kan parası vermedi ancak yaklaşık 500 bin liralık PVC alacağını sildi.

BU ADİLİK DEĞİL Mİ!

Konunun kapanınca ticari ilişkiler devam etti. Öte yandan Erzen, Özerbaylar'dan demir alıyor, ödemelerini de düzenli yapıyordu. Ancak geçtiğimiz yıllarda pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayınca yaklaşık 600 bin liralık borcunu ödeyemedi. 20 yıllık ticari dostlukları dolayısıyla hukuki bir süreç beklemeyen Erzen, borcunu ödeyeceğini söylediyse de şirkete ulaşan haciz kararıyla çılgına döndü. Erzen, sosyal medyada Özerbay ailesini etiketleyerek haciz kararı belgesini paylaşıp "20 yıllık ticarete bu sığar mı? Bu adilik değil mi? Biz borcumuzun arkasındayız" yazdı. Bu paylaşımın üzerine Özerbay kardeşler çocuklarını alarak tekeli bastı...

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BEYNİMDEN VURULDUM

Baba Cantürk Erzen, olayın bu hale geldiğine inanamadığını belirterek, "İki genci hayattan koparacak kadar ne olabilir ki? Ticaret yapan herkesin herkese borcu var. Aynı mahallenin insanıyız. Borcumu ödeyeceğimi defalarca söyledim. Haciz işlemi başlatılacağını öğrenince ne küfür ne hakaret, 20 yıllık dostluğa dayanan bir sitemdi. O gün o aileyle görüştük. Borcumu ödeyeceğimi söyledim, konu kapanmıştı. Madem hacze koydun, süreci bekle. Dükkân basıp katliam yapmak mı gerek? Öldürmeye gelecek kadar aramızda hiçbir şey yaşanmadı. Videoları görünce beynimden vuruldum. Oğlum gayet soğukkanlı davranıyor. Ne ters bir hareketi var ne de kötü bir sözü. Keşke arasaydı oğlum. Gencecik iki çocuğu bir hiç uğruna toprağa verdik" dedi.

AĞLATAN NOT

Şüphelilerden Murat Özerbay'ın ardından Samet Özerbay da yakaladı. İki aileyle de alakası olmadığı halde korkunç olayda hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın sosyal medya profilindeki notu ise dikkat çekti. "Kaderimden kaçamam, Kim vurduya gittik" yazan Bayındır, tekel bayine sadece arkadaşı Yusuf Erzen'i görmeye gelmişti.

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