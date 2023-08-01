Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgada gözaltı sayısı 9'a yükseldi

​​​​​​​Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da meydana gelen olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.

Savcılığın talimatı üzerine silahlı kavgaya karışan dört şüpheliye olayın ardından kaçmaları için yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen dört kişi daha gözaltına alındı.

Söz konusu şüpheliler, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt'ta 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden Murat Özerbay, Samet Özarbay, Tarık Özerbay, ve Azat Özerbay yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti.

Şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen H.A. da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.