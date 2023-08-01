Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgada gözaltı sayısı 9'a yükseldi

İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde iki kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında, olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettikleri belirtilen dört zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı dokuza yükseldi.

Son Güncelleme:
Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgada gözaltı sayısı 9'a yükseldi

​​​​​​​Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da meydana gelen olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.

Savcılığın talimatı üzerine silahlı kavgaya karışan dört şüpheliye olayın ardından kaçmaları için yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen dört kişi daha gözaltına alındı.

Söz konusu şüpheliler, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt'ta 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden Murat Özerbay, Samet Özarbay, Tarık Özerbay, ve Azat Özerbay yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti.

Şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen H.A. da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Etiketler
Esenyurt tekel
Son Güncelleme:
26 yıllık Türk firması iflas etti. Çalışanlar işsizler kervanına katılıyor 26 yıllık Türk firması iflas etti. Çalışanlar işsizler kervanına katılıyor
İzmir'de orman yangını İzmir'de orman yangını
İstanbul perşembe günü kavrulacak! İstanbul perşembe günü kavrulacak!
Dev firma iflas bayrağı çekti! Bursa merkezli tekstil devi iflas etti Dev firma iflas bayrağı çekti! Bursa merkezli tekstil devi iflas etti
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten dolar yatırımcılarına uyarı: Mutlaka tepki verir İslam Memiş'ten dolar yatırımcılarına uyarı
Onlarla sakın tartışmayın! Sakin kalamayan kavgacı 5 burç belli oldu Sakin kalamayan kavgacı 5 burç belli oldu
Özgür Demirtaş açıkladı: Dolar neden çakılı kaldı? Dolar neden çakılı kaldı?
Kıyamet günü ayakta kalacak son Türk'ün ismi, binlerce yıl önceki metnin satır arasından çıktı! Kıyamet günü ayakta kalacak son Türk!
Uzmanı açıkladı; Yumurtada yeni tehlike: Nitrofuran! Yumurtada yeni tehlike: Nitrofuran!