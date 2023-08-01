Fatih Altaylı sordu: Bir bilen var ise söylesin, hiçbir kötü niyetim yok

Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye'de aldığı ücretten memnun olmayan, kira parasını denkleştiremeyen, durumlardan dolayı muzdarip olan bir tek göçmen haberinin duyulmadığını belirterek bunun nedenini irdeledi: "Bir bilen var ise söylesin. Hiçbir kötü niyetim yok. Sadece merak ediyorum."

Fatih Altaylı sordu: Bir bilen var ise söylesin, hiçbir kötü niyetim yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarıyla hayata geçirilen 'düşük faiz' politikası nedeniyle Türkiye'de yaklaşık iki yıldır resmi otoritelerce adı konulmamış bir ekonomik kriz yaşanıyor. Enflasyon, cari açık ve döviz kurları rekorlar kırarken, uzmanlar bu dönemde devreye alınan kur korumalı mevduat gibi kimi önlemler için 'saatli bomba' benzetmesi yapıyor. Rezervler, 'dost ülkelerin' desteğine rağmen eksilerde seyrederken, tüm bu yaşananlar haliyle her geçen gün daha da artan bir hayat pahalılığına neden oluyor.

Konu bugün, Fatih Altaylı'nın da gündemindeydi. Kendi adını taşıyan internet sitesinde göçmenlerin durumuna da değinen gazeteci, şunları kaydetti:

'SADECE MERAK EDİYORUM'

"Çok merak ettiğim bir konu var. Türkiye ağır bir krizin içinde, ücretliler yokluğun pençesinde. Her gün kirasını ödeyemeyen, çocuklarının ya da anasının babasının ilacını katkı payı veremediği için alamayan vatandaşlarımızın haberlerini görüyoruz ve gözlerimiz doluyor.

Ama aldığı ücretten memnun olmayan, kira parasını denkleştiremeyen, bunlardan dolayı muzdarip olan bir tek göçmenin haberini duymuyoruz. Acaba bu göçmenler bilmediğimiz birtakım kaynaklardan gelir elde ettikleri için ve keyifleri yerinde olduğu için mu hiç seslerini çıkarmıyorlar?

Yoksa ses çıkarma, itiraz etme konusunda biz Türklerden bile daha çekingen oldukları için mi sessizler ve bu yüzden iktidar tarafından Türklere tercih ediliyorlar?

Bir bilen var ise söylesin. Hiçbir kötü niyetim yok. Sadece merak ediyorum."

fatihaltayli.com.tr'de yayınlanan yazısının tamamı.

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