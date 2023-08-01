Barcelona'nın stadını yapacak Limak'a karşı TİP'ten Barcelona'da eylem çağrısı: AKP'li isim çağrıdan rahatsız oldu

TİP, Akbelen'de ağaç katliamını sürdüren Limak ile sözleşmesi bulunan Barcelona'nın merkezinde eylem kararı aldı.

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Barcelona'nın stadını yapacak Limak'a karşı TİP'ten Barcelona'da eylem çağrısı: AKP'li isim çağrıdan rahatsız oldu

Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı İkizköylü yurttaşların direnişi sürerken, yurttaşlar İspanya takımı Barcelona’ya çağrıda bulunmuş ve standın yenilenmesini üstlenen Limak Holding ile olan anlaşmayı durdurması talebinde bulunmuştu.

Türkiye işçi Partisi (TİP) de İspanya’da Barcelona’nın merkezinde bir eylem düzenleme kararı aldı.

TİP İspanya’dan yapılan açıklamada, “Limak Holding’e Türkiye'yi ormansızlaştırmalarına izin vermeyeceğimizi söylemek için eylem düzenliyoruz. Barcelona’ya Limak ile olan sözleşmesini yeniden gözden geçirmesi için çağrıda bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

BARCELONA’NIN ÇİFTE ÇELİŞKİSİ

İspanyol gazetesi Culemania’da yer alan haberde de bu durumun Barcelona için çiftte çelişki yarattığı vurgulandı. Haberde, Barcelona’nın çevre bilinci ile yeni bir sürdürülebilir Camp Nou imajını ön plana çıkarmak istemesi vurgulanırken, Limak’ın Akbelen Ormanı’nda ağaçları katletmesinin tartışmalı olduğu belirtildi.

AKP’Lİ İSİM İSPANYA’DAKİ EYLEMDEN RAHATSIZ

İspanya’da Barcelona’nın merkezinde eylem kararı alınmasının ardından TİP’e ulaşan İspanyol gazetesinin haberini alıntılayan AKP Bornova Seçim İşleri Başkanı Tunç Taşbaş, “Şimdi Barcelona taraftarları, Türk aktivistler öncülüğünde kulüplerine savaş açmışlar ve Limak'la yapılan sözleşmenin iptalini istiyorlar. Bu zihniyet Türkiye'ye komple zarar” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Limak AKP Barcelona Akbelen Ormanı Türkiye İşçi Partisi - TİP
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