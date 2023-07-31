İzmir'in doğa harikası satışa mı hazırlanıyor? İmar planları değiştirildi

İzmir’de Efes Selçuk sınırlarında yer alan Pamucak ve çevresindeki alanların “nitelik değişikliğiyle” satışa hazırlandığı ve projenin başka biçimde yeniden yaşama geçirilmek istendiği öne sürüldü.

Yenigün’den Alper Temiz’in haberine göre, bu amaçla bölgedeki Zeytin Plajı, Pamucak Sahili ve içinde yaban hayatını barındıran Gebekirse Gölü Milli Parkı da dahil yaklaşık bin 400 dönümlük hazine arazisinin, arsa niteliğine dönüştürüldüğü kaydedildi.

2007 yılında bölgedeki alan o dönemki adıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından devralınarak, “Pamucak Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı” hazırlanmıştı. Bölgeye 18 delikli golf sahası, turizm kompleksleri, özel kamp alanları yapılmasını öngören proje, Efes Çevre Doğa ve Kültür Derneği’nin (EFESÇED) açtığı dava sonucu durdurulmuştu.

EFESÇED Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Karadağ bölgede yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı:

“Sadece Pamucak sahili ve Zeytin Plajı değil, Pananos sahili de aynı durumda. Efes Selçuk Belediyesi'nin, Bütünşehir Yasası'ndan önce plan yapma yetkisi vardı. Bu iki sahil ve çevre bölgelerde, hazineye ait toplam 45 parsel var ancak belediye 2007 yılındaki 'Pamucak Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı' nedeniyle bu 45 parseli birleştirerek tek bir parsel haline getirdi. Bu parselleri halk kullanıyor. Parseller kadastroya da geçmişti. Biz EFESÇED ve yöre halkı olarak Selçuk Belediyesi'ne 4 yıl önce dava açtık ancak davayı kazanmamıza rağmen Selçuk Belediyesi parsel geri dönüşümünü hiçbir zaman gerçekleştirmedi. Sonuçta tek parsel şeklini alan dev hazine arazisi, arsaya dönüştürüldü"

Parsellerin birleştirilmesinin ardından halkın kullanımındaki alanların kağıt üzerinde görünmediğini kaydeden Karadağ, “Arsa haline getirilen bin 400 dönümlük alanın içinde bulunan 45 parsel, tek parselde birleştirildi. Bu parsellerin üzerinde bizim zeytinliklerimiz var. Burada parselasyon yapılmıştı. Parseller tek parselde birleşince, halkın zeytinlikleri kağıt üzerinde görünmez oldu ve alanın imara çıkartılmasının önü açılmış oldu. Zaten 45 parsel için yapılan parsel sorguda 'kayıt yok' uyarısı yer almaktadır. Bizim amacımız hem yerimizi korumak hem de buranın doğal yapısının betonlaşmasını önlemek. 45 parselin geri dönüştürülmesi konusunda hem AK Parti hem CHP belediyeleri döneminde hiçbir sonuç alamadık. Şu anki belediye ise bizlere, 'Maddi olarak destek verin, parsel dönüşümünü gerçekleştirelim' diyor ancak aynı hazine arazisi Bakanlık tarafından arsa haline getirilmiş. Türkiye'de bu gibi tüm yerleri Cumhurbaşkanı kararnamesiyle imara açabiliyorlar. Sadece sahil değil; Gebekirse Milli Parkı ile Efes Antik Kenti'nin çevresindeki SİT derecesi düşürülen tüm bölgeler tehlike altında" diye konuştu.

Bölgenin tarihi ve doğal açıdan önemine dikkat çeken Karadağ, şunları söyledi:

“İmara hazır bir şekilde bekletilen parsellerin bulunduğu bölgede kuş cenneti var, yaban hayatı var, zeytinlikler var, arkeolojik kalıntılar bulunmakta. Arsa haline getirilen bin 400 dönüm de aynı karakterde. Sulak alan ve sahille bitişik kumullar var. Bu bölge her türlü endemik bitkiyi içinde barındırıyor. Tehlikede olan toplamda 6 bin dönüm alan söz konusu. Parsel geri dönüşüm; 'Yargı kararı ile iptal edilen imar uygulaması sonrası, parsellerin eski hukuki durumuna tekrar dönüştürülmesidir' ve bu, İmar Kanunu'nda da bu şekilde anlatılır. Ancak belediye bu yasal hakkı yerine getirmediği gibi, kararnamelerle de parseller üstündeki 1'inci derece SİT alanlarının derecesi düşürülüyor veya tamamen kaldırıyor. İçinde bulunulan bu durumu belediyeye ve bakanlığa soruyorum, amacınız nedir? Yeni imar planınızda neler var? Üstelik bu gibi faaliyetler, bölgede ekolojik yıkıma ön ayak oldu. Üstelik birçok Katarlı şirket açıkça bu bölgeye gelerek arazileri inceliyor. Büyük bir rant döngüsü içindeyiz.”