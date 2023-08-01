RTÜK'ün sansürü devam ediyor: TELE1 ekranları 7 gün kararacak!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), TELE1 hakkındaki 7 gün yayın karartma kararı üst mahkeme tarafından değerlendirildi.

RTÜK yürütmeyi durdurma kararı için üst mahkemeye başvurdu. Mahkeme başvuruyu kabul ederek yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Karara TELE1’e tebliğ edildi.

Ekranlarımız 6-12 Ağustos tarihleri arasında 7 gün karartılacak!

NE OLMUŞTU?

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen sözleri nedeniyle 6 Haziran’da yedi gün yayın, beş kez de program durdurma ile iki kez önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 5’i oranında idari para cezası vermişti.

18 Temmuz’da itibarıyla 7 gün süreyle karartılacak olan TELE1, RTÜK’ün kararına karşı Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmıştı. Mahkeme başvurumuzu oybirliğiyle kabul ederek yayın durdurma cezasının yürütmesini durdururken, RTÜK’e de 30 günlük savunma süresi tanımıştı.