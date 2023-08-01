RTÜK'ün sansürü devam ediyor: TELE1 ekranları 7 gün kararacak!

RTÜK, TELE1’in karartılmasına karşı çıkan yürütmeyi durdurma kararı için üst mahkemeye başvurdu. Mahkeme başvuruyu kabul ederek yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. TELE1 ekranları, 7 gün kararacak.

Son Güncelleme:
RTÜK'ün sansürü devam ediyor: TELE1 ekranları 7 gün kararacak!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), TELE1 hakkındaki 7 gün yayın karartma kararı üst mahkeme tarafından değerlendirildi.

RTÜK yürütmeyi durdurma kararı için üst mahkemeye başvurdu. Mahkeme başvuruyu kabul ederek yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Karara TELE1’e tebliğ edildi.

Ekranlarımız 6-12 Ağustos tarihleri arasında 7 gün karartılacak!

NE OLMUŞTU?

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen sözleri nedeniyle 6 Haziran’da yedi gün yayın, beş kez de program durdurma ile iki kez önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 5’i oranında idari para cezası vermişti.

18 Temmuz’da itibarıyla 7 gün süreyle karartılacak olan TELE1, RTÜK’ün kararına karşı Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmıştı. Mahkeme başvurumuzu oybirliğiyle kabul ederek yayın durdurma cezasının yürütmesini durdururken, RTÜK’e de 30 günlük savunma süresi tanımıştı.

Yanardağ aslında neyi kastetmişti? İşte Öcalan’ın 13 yıldır tamamlanmayan KCK soruşturmasıYanardağ aslında neyi kastetmişti? İşte Öcalan’ın 13 yıldır tamamlanmayan KCK soruşturmasıSiyaset

Etiketler
RTÜK Tele 1 Merdan Yanardağ RTÜK - muhalif kanallara ceza
Son Güncelleme:
Orkide toprağını coşturuyor. Dibine ekleyince orkide aylarca yaz kış canlı kalıyor Orkide toprağını coşturuyor. Dibine ekleyince orkide aylarca yaz kış canlı kalıyor
İzmir'de orman yangını İzmir'de orman yangını
Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgada gözaltı sayısı 9'a yükseldi Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgada gözaltı sayısı 9'a yükseldi
Dev firma iflas bayrağı çekti! Bursa merkezli tekstil devi iflas etti Dev firma iflas bayrağı çekti! Bursa merkezli tekstil devi iflas etti
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Demirtaş açıkladı: Dolar neden çakılı kaldı? Dolar neden çakılı kaldı?
İslam Memiş'ten dolar yatırımcılarına uyarı: Mutlaka tepki verir İslam Memiş'ten dolar yatırımcılarına uyarı
Onlarla sakın tartışmayın! Sakin kalamayan kavgacı 5 burç belli oldu Sakin kalamayan kavgacı 5 burç belli oldu
Hiçbir kanal İbo Show'u istemedi: İbrahim Tatlıses çareyi böyle buldu Hiçbir kanal İbo Show'u istemedi: İbrahim Tatlıses çareyi böyle buldu
26 yıllık Türk firması iflas etti. Çalışanlar işsizler kervanına katılıyor 26 yıllık Türk firması iflas etti. Çalışanlar işsizler kervanına katılıyor