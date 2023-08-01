Seçimden sonra hız kazandı: Doktorların göç başvurusu rekor seviyede

Türkiye’den doktorların göçü, hızlanarak devam ediyor. Son birkaç yıldır gündemde olan ve “beyaz göç” olarak adlandırılan olgu, seçimlerden sonra hız kazandı.

BAŞVURANLARIN SAYISI REKOR SEVİYEDE

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının yurtdışında çalışabilmesi için ‘iyi hal belgesi’ başvuru sayısının temmuzda en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

TTB'ye "İyi Hal Belgesi" başvuru sayısı;

📌 Temmuz ayında 288 ile bugüne kadarki en yüksek aylık değere ulaştı.

📌 2023'ün ilk 7 ayında 1649 oldu.



Çoklu kriz ortamında artan hak kayıplarına ve tırmanan şiddete karşı yaşamak ve yaşatmak için mücadeleye devam! pic.twitter.com/TzMux8LNu9 — Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) August 1, 2023

TTB’nin açıkladığı verilere göre, 'iyi hal belgesi' başvuru sayısı temmuzda 288 ile aylık bazda rekor kırdı. 2023'ün ilk 7 ayında başvuranların sayısı ise 1649'a ulaştı.

TTB'den yapılan açıklamada, hak kayıplarına ve şiddet olaylarına vurgu yapılarak, "Çoklu kriz ortamında artan hak kayıplarına ve tırmanan şiddete karşı yaşamak ve yaşatmak için mücadeleye devam!" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem