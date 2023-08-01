Seçimden sonra hız kazandı: Doktorların göç başvurusu rekor seviyede

Doktorların göçü seçimlerden sonra rekor seviyeye ulaştı. TTB verilerine göre, temmuzda 288 sağlık çalışanı yurtdışında çalışabilmek için alınan ‘iyi hal belgesi’ne başvuruda bulundu.

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Seçimden sonra hız kazandı: Doktorların göç başvurusu rekor seviyede

Türkiye’den doktorların göçü, hızlanarak devam ediyor. Son birkaç yıldır gündemde olan ve “beyaz göç” olarak adlandırılan olgu, seçimlerden sonra hız kazandı.

BAŞVURANLARIN SAYISI REKOR SEVİYEDE

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının yurtdışında çalışabilmesi için ‘iyi hal belgesi’ başvuru sayısının temmuzda en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

TTB’nin açıkladığı verilere göre, 'iyi hal belgesi' başvuru sayısı temmuzda 288 ile aylık bazda rekor kırdı. 2023'ün ilk 7 ayında başvuranların sayısı ise 1649'a ulaştı.

TTB'den yapılan açıklamada, hak kayıplarına ve şiddet olaylarına vurgu yapılarak, "Çoklu kriz ortamında artan hak kayıplarına ve tırmanan şiddete karşı yaşamak ve yaşatmak için mücadeleye devam!" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Seçim 2023 Türk Tabipleri Birliği (TTB) doktor göç
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