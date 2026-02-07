Erzurum’da Korkunç Kaza! 4 can kaybı

Erzurum–Tortum kara yolunda TIR ile SUV’nin çarpıştığı kazada 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Ramazan Katılmış idaresindeki 41 BZ 206 plakalı SUV tipi araç, Erzurum-Tortum kara yolu Akdağ Mahallesi mevkisinde, sürücüsü belirlenemeyen yabancı plakalı tırla çarpıştı.

Erzurum’da Korkunç Kaza! 4 can kaybı - Resim : 1

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü ile Nurtekin A, Erdem Ö. ve İbrahim Ö'nün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza yerine gelen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Trafik kazası Erzurum
Son Güncelleme:
