Canlı Yayında Duyurdu: CHP’li Başkan AK Parti’ye Geçiyor
Gazeteci Sinan Burhan, CHP’den Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye katılma kararının kesinleştiğini aktardı.
AK Parti'ye vekil ve belediye başkanı transferleri sürerken dikkat çekici bir bilgi daha geldi. Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı tv100 canlı yayınında Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddiayı paylaştı.
Burhan, CHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye geçiş kararının kesinleştiğini söyledi. Burhan, söz konusu bilginin yalnızca bir söylenti olmadığını vurguladı.
