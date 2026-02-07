Canlı Yayında Duyurdu: CHP’li Başkan AK Parti’ye Geçiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti'ye vekil ve belediye başkanı transferleri sürerken dikkat çekici bir bilgi daha geldi. Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı tv100 canlı yayınında Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddiayı paylaştı.

Mesut Özarslan

Burhan, CHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye geçiş kararının kesinleştiğini söyledi. Burhan, söz konusu bilginin yalnızca bir söylenti olmadığını vurguladı.

