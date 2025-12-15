Tır, Midibüs, Kamyonet... Hepsi Birbirine Girdi! 12 Yaralı

Sakarya D-650 kara yolunda 2 tır, 1 midibüs, 1 kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Tır, Midibüs, Kamyonet... Hepsi Birbirine Girdi! 12 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya D-650 kara yolun Bilecik istikameti Kumbaşı Mahallesi mevkiinde 2 tır, 1 midibüs, 1 kamyonet ve 2 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan toplam 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Tır, Midibüs, Kamyonet... Hepsi Birbirine Girdi! 12 Yaralı - Resim : 1

Kaza sebebiyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yoldaki trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ABD'deki Üniversite Saldırısında Flaş Gelişme: 1 Kişi Gözaltına AlındıABD'deki Üniversite Saldırısında Flaş Gelişme: 1 Kişi Gözaltına AlındıDünya
Beyoğlu'nda Hastaneye Silahlı Saldırı! 2'si Çocuk 8 GözaltıBeyoğlu'nda Hastaneye Silahlı Saldırı! 2'si Çocuk 8 GözaltıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Sakarya kaza
Son Güncelleme:
Dışişleri'nden 'Avustralya' Açıklaması: 'Terör Saldırısını Kınıyoruz' Dışişleri'nden 'Avustralya' Açıklaması
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülşah Durbay İçin Taziye Mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Dev Bankalar Açıkladı: Altın Fiyatları 2026'da Kasıp Kavuracak Dev Bankalar Açıkladı: Altın Fiyatları 2026'da Kasıp Kavuracak
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor Maçı Sonrası Sert Sözler: 'Bu Akşam Tiyatro Oynandı' Sergen Yalçın'dan Maç Sonrası 'Tiyatro' Çıkışı
Tır, Midibüs, Kamyonet... Hepsi Birbirine Girdi! 12 Yaralı Tır, Midibüs, Kamyonet... Hepsi Birbirine Girdi! 12 Yaralı
Türkiye'nin Dev Marketi İkiye Bölünerek Satılıyor! Süpermarketler A101’e, Hipermarketler Anpagross’a Türkiye'nin Dev Marketi İkiye Bölünerek Satılıyor! Süpermarketler A101’e, Hipermarketler Anpagross’a
Trafik Sigortasında Kural Değişti! Araç Değil Sürücü Dönemi Başlıyor Trafik Sigortasında Kural Değişti! Araç Değil Sürücü Dönemi Başlıyor