Uyuşturucu ve Fuhuş Soruşturması... Dilek İmamoğlu'nun Kardeşi Ali Kaya Dahil 14 Kişi Tutuklandı

'Uyuşturucu” ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Dilek Kaya'nın kardeşi Ali Kaya’nın da bulunduğu 14 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, bunlardan 21’i yakalanmıştı. Gözaltına alınan 19 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 2 kişi için adli kontrol istendi. Sulh Ceza Hakimliği, 14 kişinin tutuklanmasına, biri ev hapsi olmak üzere 7 kişi hakkındaysa adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

KAYA'DAN 'İFTİRAYA UĞRADIM' SAVUNMASI

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi. Gazeteci Ceylan Sever’in aktardığına göre Ali Kaya, mahkemede suçlamaları reddederek şunları söyledi:

"Tanımadığım bir kadının iftirası nedeniyle buradayım. Hayatım boyunca uyuşturucu kullanmadım. Tahlil verdim, saç ve tırnak örneği alınmasını istedim ama gerek görülmedi. İtibarım sosyal medyada yerle bir edildi, şimdi de özgürlüğüm alınıyor."

KİMLER HANGİ SUÇLAMAYLA TUTUKLANDI?

'Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak' suçlamasıyla tutuklananlar: Ali Kaya, Bahadır Gürceer, Ercan Gümüşkaya, Kaan Kalyon, Rüştü Berk Akardaş, Sinan Urfalı, Şeyhmus Tatlıcı.

'Fuhşa teşvik ve aracılık' suçlamasıyla tutuklananlar: Damla Kütük, Ceylin Aydemir, Fatma Gül Derbeder, Gaye Kıray, Gökay Kalaycıoğlu, Melis Yürür.

DİLEK İMAMOĞLU İSYAN ETTİ

Dilek İmamoğlu, kardeşinin tutuklanmasına sosyal medya üzerinden şu sözlerle tepki gösterdi: "Bu neyin kini, neyin intikamı? Bu ağır bedelin bir açıklaması olmak zorunda. Sessizlik artık cevap değildir."

Kaynak: DHA

Uyuşturucu
