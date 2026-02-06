Dilek İmamoğlu'nun Kardeşi Ali Kaya Dahil 19 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli, 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında bugün adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak', 'Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak' ile 'Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 19 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Kaynak: DHA

