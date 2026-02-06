Fenomenlere Gece Yarısı Operasyon: Simge Barankoğlu ve Taha Özer Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Sosyal medya fenomenleri Taha Özer ile Simge Barankoğlu gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda yeni bir operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Taha Özer ile Simge Barankoğlu gözaltına alındı. Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun müstehcenlik suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde, Barankoğlu'nun dolandırıcılık suçundan arandığı da tespit edildi.

DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, Barankoğlu Aralık 2021 yılında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan genç fenomen, 56 gün sonra cezaevinden çıkmıştı.

