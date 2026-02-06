Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması: Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı Amerika’dan Test Sonucunu Paylaştı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonrası hakkında gözaltı kararı bulunan Survivor 2020 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, günler sonra sessizliğini bozdu. ABD’de bulunan Bölükbaşı, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada uyuşturucu test sonucunun negatif çıktığını sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul merkezli olarak 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, aralarında Hasan Can Kaya ile Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş’ın da bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

YURT DIŞINDA OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen bazı isimlerin yurt dışında olduğu belirlendi. Sanal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı’nın Türkiye dışında bulunduğu tespit edildi.

SURVIVOR ŞAMPİYONU NİSA’DAN İLK AÇIKLAMA

Hakkında gözaltı kararı bulunan Survivor 2020 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, operasyonun ardından sessizliğini bozdu. Bölükbaşı, avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı.

AMERİKA’DAN PAYLAŞIM GELDİ

Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşadığı öğrenilen Nisa Bölükbaşı, açıklamasında yaptırdığı yasaklı madde testinin sonucunu da paylaştı.

TEST SONUCUNU PAYLAŞTI

Survivor Nisa Bölükbaşı, yaptırdığı uyuşturucu testinin negatif çıktığını Instagram hesabından duyurdu.

İşte, Nisa Bölükbaşı'nın avukatının yaptığı o açıklama:

''Kamuoyuna! Müvekkilimiz Nisa Bölükbaşı hakkında basına ve sosyal medya mecralarına yansıyan birtakım haber ve paylaşımlar nedeniyle işbu açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur. Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamını sürdüren müvekkilimiz, vatandaşlık prosedürleri sebebiyle yakın tarihte ülkemize seyahat edemeyecekse de; 02/02/2026 tarihinde ABD'de akredite bir laboratuvarda saç örneğinden 13 panel uyuşturucu/uyarıcı madde tarama testi yaptırmış olup, 03/02/2026 tarihli raporda tüm sonuçların negatif olduğu tespit edilmiştir. Rapor yetkili makamlara tarafımızca sunulacaktır. Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesi gereği, kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmaksızın yapılan yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesini rica eder; hukuki süreci şeffaf bir şekilde takip etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyuna saygılarımızla''

