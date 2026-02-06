Kocaelispor–Beşiktaş Maçında Acı Olay! Tribünden Düşen Taraftar Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Kocaelispor, kendi sahasında kendi sahasında Beşiktaş ile oynarken maçın ikinci yarısında üzücü bir kaza yaşandı.

Kocaelisporlu taraftar Harda Kaçmaz (21), tribünden beton zemine düştü. Metrelerce yükseklikten düşen Kaçmaz’ı gören saha görevlileri hemen müdahale etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Stadyumda hazır bulunan sağlık personelleri, kalbi duran Kaçmaz’a kalp masajı yaptı. Yeniden hayata döndürülen Harda Kaçmaz, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede bir kez daha kalbi duran Harda Kaçmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KOCAELİSPOR ACI HABERİ DUYURDU

Olayla ilgili Kocaelispor kulübünden yapılan açıklamada şöyle denildi: “Maalesef Harda’yı kaybettik… Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taraftarımız Harda Kaçmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Seni asla unutmayacağız Harda…”

Kaynak: DHA