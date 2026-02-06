Resmi Gazete’de Yayımlandı: SGK Başkanı Değişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı görevine Yunus Elitaş getirildi. Kurumda boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Celalettin Sıvacı atandı.

Karar doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’nın üst düzey kadrolarında görev değişikliğine gidildi. Bu kapsamda, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar ile SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün görevlerinden alındı.

Yeni atamalar çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılıklarına Harun Aydoğmuş ve Cem Gökmen Gökçe getirildi. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Selim Dağlıoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Salih Turgay Işık atanırken, SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı görevine Rıfat Koray Köprülüoğlu getirildi.

BİRÇOK İLİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nda da çeşitli görev değişiklikleri yapıldı. Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk görevden alınırken, bu göreve Ayhan Işık atandı. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gürhan Çokgezer, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu getirildi. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Selehattin Kal atandı.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde boş bulunan Müfettişlik görevine Hacı Atakan Doğan’ın ataması gerçekleştirildi.

