Bakan Kurum Açıkladı: Afet Konutlarında Ödeme Planı Netleşti

6 Şubat 2023 yılında yaşanan ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin üçüncü yılında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’tan canlı yayınlanan tv100’deki Özel Röportaj programında Mesut Yar’ın sorularını yanıtladı.

Kurum, deprem bölgelerinde yürütülen çalışmaları rakamlarla anlattı, afet konutlarına ilişkin ödeme planına dair önemli açıklamalarda bulundu.

‘BU BİZİM İÇİN BİR ŞEREF’

Deprem sonrası yürütülen çalışmaların önemine vurgu yapan Bakan Kurum, ‘11 ilde bu kadar insanımızın etkilendiği bir depremde bugün yaptığımız işleri yapabilmek, onların ihtiyaçlarını giderebilmek için çalışabilmek bizim için bir şeref” dedi. Bakan Kurum, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu ifade etti.

‘3 BİN 481 ŞANTİYEDE GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK’

Deprem bölgesindeki yoğun çalışma temposuna dikkat çeken Kurum, sahadaki süreci, “Kentlerimizde milyonlarca kardeşimiz bizim artık ailemiz oldu. Bana ne zaman ihtiyaç duydularsa burada bölgede olmaya çalıştım. 3 bin 481 şantiyede gece gündüz tüm arkadaşlarımızla beraber bir mücadele ortaya koyduk” sözleriyle anlattı.

‘11 İLDE 455 BİN KONUT İNŞA ETTİK’

Afet sonrası konut üretiminin boyutuna değinen Bakan Kurum, dünyanın gelişmiş ülkelerinde yaşanan afetlerle Türkiye’deki süreci karşılaştırarak, “En gelişmiş ülkelere bakınca çok ciddi doğal afetlerin yaşandığını ve bu afetlerden sonra milletini sigorta şirketlerinin insaflarına bıraktıklarını görüyoruz. Biz milletimizle omuz omuza verdik ve 11 ilde 455 bin konut inşa ettik” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, yapılan işin sadece rakamlardan ibaret olmadığını, şehirlerin kültürü ve tarihiyle birlikte yeniden ayağa kaldırıldığını vurguladı.

‘200 BİN MİMAR, MÜHENDİS, İŞÇİ ÇALIŞTI’

Kurum, projelerin arkasındaki insan gücüne de dikkat çekti. Bakan Kurum, şunları söyledi: “200 bin mimar, mühendis, işçi çalıştı emek verdi, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kadar kısa zamanda 455 bin konutu bitirebilmek kolay değildi, Türkiye Cumhuriyeti devleti bunu başardı, milletimiz bunu başardı.”

AFET KONUTLARINDA ÖDEME PLANINI AÇIKLADI

Bakan Kurum, afet konutlarının ödeme koşullarına ilişkin de önemli bilgileri de verdi.

Deprem konutlarından arsa ve altyapı bedeli alınmayacağını belirten Kurum, “Yüzde 50 indirim uygulanacak. 2 yıl ödemesiz 18 yıl sabit fiyatla ödeyenecek, faiz yok. Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2 yıl ödemesiz, 18 yıl sabit fiyatla ödeme yapılacak, faiz olmayacak” şeklinde konuştu.

‘EVİ ÇIKIP KONTEYNERDE KALAN VATANDAŞLARIMIZI ZORLAMIYORUZ’

Bakan Kurum, İzmir depreminde yapılan konutlarda vatandaşların aylık 1.600 lira ödeme yaptığı hatırlattı.

“Deprem bölgesindeki inşanın dışında da evi olmayan vatandaşlarımız için asrın inşası projesini gerçekleştiriyoruz” diyen Bakan Kurum, “Bir yandan sosyal konut, bir yandan kentsel dönüşüm, bir yandan yerinde dönüşüm… Evi çıkıp konteynerde kalan vatandaşlarımızı da açıkçası zorlamıyoruz. Yine konteynerlerinde kalmaya devam ediyorlar. Biz Mayıs-Haziran itibarıyla konteynerlerde kalmanın yok denecek kadar aza düşeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

