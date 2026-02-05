Eski Belediye Başkanını Oğlu Baltayla Öldürdü! Cinayette Kan Donduran Detaylar…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Büyükşehir Belediyesi yasası ile mahalleye dönüşen Çekmece Belde Belediyesi'nin eski başkanı Cafer Özenir, Arsuz ilçesindeki evinde iddiaya göre oğlu S.Ö. ile para yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında S.Ö., eline geçirdiği baltayla babasına saldırdı.

SIRTINA VE BAŞINA BALTA DARBELERİ ALDI

Sırtına ve başına balta darbeleri alan Cafer Özenir ağır yaralandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı halde hastaneye götürülen Cafer Özenir yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S. Ö., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA