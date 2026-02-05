Eski Belediye Başkanını Oğlu Baltayla Öldürdü! Cinayette Kan Donduran Detaylar…

Hatay'ın Arsuz ilçesinde eski Çekmeze Belde Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, para meselesi yüzünden tartıştığı oğlu S.Ö. tarafından baltayla öldürüldü.

Son Güncelleme:
Eski Belediye Başkanını Oğlu Baltayla Öldürdü! Cinayette Kan Donduran Detaylar…
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Büyükşehir Belediyesi yasası ile mahalleye dönüşen Çekmece Belde Belediyesi'nin eski başkanı Cafer Özenir, Arsuz ilçesindeki evinde iddiaya göre oğlu S.Ö. ile para yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında S.Ö., eline geçirdiği baltayla babasına saldırdı.

SIRTINA VE BAŞINA BALTA DARBELERİ ALDI

Sırtına ve başına balta darbeleri alan Cafer Özenir ağır yaralandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı halde hastaneye götürülen Cafer Özenir yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S. Ö., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Cinayet
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Aziz İhsan Aktaş Davası: Zeydan Karalar’a Tahliye Kararı Zeydan Karalar’a Tahliye Kararı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
İzmir’i Sağanak Vurdu! Cadde ve Sokaklar Göle Döndü İzmir’i Sağanak Vurdu! Cadde ve Sokaklar Göle Döndü
ÇOK OKUNANLAR
Aziz İhsan Aktaş Davası: Zeydan Karalar’a Tahliye Kararı Zeydan Karalar’a Tahliye Kararı
Epstein’in Ölüm Anına Ait Gizli Görüntüler Ortaya Çıktı: Tam 16 Dakika Sonra Çekilmiş! Boyun ve Künye Ayrıntısı Epstein’in Ölüm Anına Ait Gizli Görüntüler Ortaya Çıktı: Tam 16 Dakika Sonra Çekilmiş
'Aziz İhsan Aktaş' Davasında Mütalaa: Savcı Belediye Başkanlarının Tutuklu Yargılanmasını İstedi Savcı Belediye Başkanlarının Tutuklu Yargılanmasını İstedi
İzmir'in Buca Belediyesi'ne Operasyon: 25 Şüpheliye Gözaltı Buca Belediyesi'ne Operasyon
Kaybolduktan 8 Gün Sonra Gölette Ölü Bulunmuştu... Elif Kumal’ın Ölüm Nedeni Kesinleşti! İşte Otopsi Raporu Kaybolduktan 8 Gün Sonra Gölette Ölü Bulunmuştu... Elif Kumal’ın Otopsi Raporu Açıklandı