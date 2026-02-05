İzmir’i Sağanak Vurdu! Cadde ve Sokaklar Göle Döndü

İzmir’de sarı kodlu sağanak yağış etkisini sürdürüyor. En fazla yağış Çeşme, Karaburun ve Urla ilçelerinde kaydedilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi 1365 personel ve 412 araçla sahada görev yapıyor. Meteorolojiye göre yağışların yarın da devam etmesi bekleniyor.

İzmir’de son günlerde şiddetini artıran sağanak yağışlar nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kent genelinde sarı kodlu yağış uyarısı yayımladı. Meteoroloji’nin yer istasyonlarından elde edilen verilere göre, son 6 saat içerisinde en fazla yağış Çeşme, Karaburun ve Urla ilçelerinde kaydedildi.

Ölçümlere göre Urla Orman Sahası’nda metrekareye 58,8 kilogram, Seferihisar’da 44,4 kilogram, Karaburun’da 38,5 kilogram, Urla merkezde 35,6 kilogram, Çeşme’de 33,4 kilogram, Bergama İncecikler Orman Sahası’nda 30,1 kilogram, Menderes Gümüldür’de 29,4 kilogram, Narlıdere’de 28,5 kilogram, Dikili’de 26,9 kilogram ve Güzelbahçe’de 26,8 kilogram yağış düştü.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Yağışların ilerleyen saatlerde merkez ilçelerde de etkisini artırması öngörülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, AKOM koordinasyonunda tüm birimleriyle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde olası olumsuzluklara karşı 412 araç ve iş makinesi, 200 pompa ve 1365 personel görev yapıyor.

YAĞIŞLI HAVA SÜRECEK

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre, yarın da yer yer kuvvetli sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle alçak bölgelerde, dere yataklarına yakın alanlarda ve daha önce su baskını yaşanan noktalarda yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

VATANDAŞLARA UYARI

Belediye yetkilileri, yağışın etkili olduğu saatlerde vatandaşların tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve su baskını riskine karşı önlem almalarını istedi. Yaşanabilecek olumsuz durumların 153 ve 185 numaralı çağrı merkezlerine bildirilmesi çağrısında bulunuldu.

