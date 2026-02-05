AB’den 6 Meslek Grubuna Vize Kolaylığı Sinyali: 90 Gün Kuralı Masada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa Birliği (AB), ekonomik büyümeyi hızlandırmak ve küresel iş gücünü Avrupa’ya çekmek amacıyla vize politikasında önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu’nun 29 Ocak’ta yayımladığı AB Vize Stratejisi belgesi, Schengen Bölgesi’nde geçerli olan 90 günlük kalış sınırının belirli meslek grupları için esnetilebileceğini ortaya koydu.

MEVCUT SİSTEM ‘CAYDIRICI’ BULUNDU

İngiltere merkezli Express’in aktardığına göre, 15 sayfalık strateji belgesinde AB ekonomisini "güçlendirmek" hedefi ön plana çıkarıldı. Belgede, küresel yeteneklerin Avrupa’ya çekilmesi, turizmin canlandırılması ve Schengen seyahat prosedürlerinin sadeleştirilmesi amaçlanıyor. Avrupa Komisyonu, mevcut uzun süreli vize ve oturum izni süreçlerinin "karmaşık ve parçalı" yapısının, AB’nin ihtiyaç duyduğu profesyonelleri başvuru aşamasında caydırdığına dikkat çekti.

90 GÜN KURALI YENİDEN TARTIŞILIYOR

Komisyon, halihazırda Schengen kuralları kapsamında üçüncü ülke vatandaşlarının 180 gün içinde en fazla 90 gün kalabildiğini, bu sürenin aşılması halinde ise ulusal uzun süreli vize veya oturum izni alınmasının zorunlu olduğunu hatırlattı. Ancak raporda, özellikle birden fazla AB ülkesinde çalışması gereken bazı meslek gruplarının bu kural nedeniyle ciddi bürokratik engellerle karşılaştığı vurgulandı.

HAREKETLİLİĞİ YÜKSEK MESLEKLER ZORLANIYOR

Strateji belgesinde, farklı AB ülkeleri arasında yoğun seyahat gerektiren işlerin, mevcut vize rejimi ve ülkeler arasındaki ikili anlaşmalar nedeniyle daha da karmaşık bir hale geldiği ifade edildi. Komisyon, "üye ülkeler arasında yoğun hareketliliğe ihtiyaç duyan" bazı üçüncü ülke profesyonellerinin, uzun süreli vize almadan 90 günü aşan kısa süreli kalışlara ihtiyaç duyabileceğini belirtti.

UZUN SÜRELİ KALIŞ HAKKI GÜNDEMDE OLAN MESLEKLER

Avrupa Komisyonu’nun değerlendirmesine göre, vize esnekliğinden faydalanabilecek meslek grupları arasında şunlar yer alıyor:

Turne kapsamında seyahat eden sanatçılar

Uluslararası spor müsabakalarına katılan sporcular

Sınır ötesi projelerde görev alan uzmanlar

AB sanayi ve hizmet sektörlerini destekleyen çalışanlar

AB ülkelerine hizmet veren kamyon ve lojistik şoförleri

Bölgesel projelerde görevli danışmanlar

Bu grupların, birden fazla ülkede bulunma zorunluluğu nedeniyle mevcut sistemden olumsuz etkilendiği kaydedildi.

YENİ MEVZUAT SEÇENEĞİ MASADA

Avrupa Komisyonu, üye ülkelerle yakın iş birliği içinde çalışarak, "seçilmiş üçüncü ülke vatandaşları" için daha esnek kısa süreli kalış modelleri geliştirmeyi planlıyor. Bu kapsamda güvenlik kaygıları ile ekonomik faydanın birlikte gözetileceği, aynı zamanda yolcular için daha net ve öngörülebilir bir hukuki çerçeve oluşturulacağı belirtildi.

Komisyon ayrıca, AB genelinde geçerli olacak ve kısa süreli kalış kurallarını genişleten yeni bir mevzuat hazırlanmasını da değerlendiriyor. Süreçte, bazı üçüncü ülke vatandaşlarına 90 günün üzerinde kalış hakkı tanıyan mevcut ikili anlaşmaların etkisi gözden geçirilecek; uzun vadede bu anlaşmaların kademeli olarak kaldırılması da gündemde.

EKONOMİYE KATKI VE SEYAHATTE KOLAYLIK HEDEFİ

Komisyonun açıklamasında, planlanan adımların hem AB ekonomisine doğrudan katkı sağlaması hem de seyahat süreçlerini daha sade ve öngörülebilir hale getirmesi amaçlandığı vurgulandı. Yeni düzenlemelerin hayata geçmesi durumunda, Schengen Bölgesi’ne sık seyahat eden profesyoneller için önemli bir kolaylık sağlanması bekleniyor.

