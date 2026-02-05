Beştepe'den Çarpıcı 'Umut Hakkı' Açıklaması: Öcalan'ı da Kapsıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonunun gündemindeki ‘umut hakkı’na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı Mehmet Uçum’dan açıklama geldi.

MHP’li Feti Yıldız’ın bugün yaptığı açıklamaya destek veren Uçum, “Bu hükümlülerin kapsamına Öcalan da girmektedir. Mesele bundan ibarettir” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uçum, şu ifadeleri kullandı:

"UMUT HAKKININ ESASINA İLİŞKİN NOT!

Evet, umut hakkı Feti beyin etraflıca açıkladığı gibi kişiye özgü veya Öcalan’a yönelik bir tahliye imkânı değildir.

Umut hakkı genel olarak da doğrudan tahliye imkânı değildir.

Umut hakkı ömür boyu cezaevinde kalacak şekilde hüküm kurulmuş herkese şartla salıverme imkânının doğru ifadeyle umudunun verilmesidir.

Yani belirtildiği üzere umut hakkı şartla salıverme umududur. Bu imkân şu anda kapsam dışında olan hükümlülere de tanındığında yine şartla salıvermenin esasları uygulanacaktır. En geç altı ayda bir değerlendirme yapacak İdare ve Gözlem Kurulunun veya itiraz halinde İnfaz Hâkimliğinin kararına göre işlem yapılacaktır. Otomatik bir uygulama olmayacaktır.

Umut hakkı kapsamına giren hükümlüler ise şunlardır:

- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını belli suçlardan alanlar,

- Geçmişte ölüm cezaları müebbet ağır hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları ve

- Terör suçlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar.

Bu hükümlülerin kapsamına Öcalan da girmektedir. Mesele bundan ibarettir."

FETİ YILDIZ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bugün yaptığı açıklamada, "Ömür boyu sürecek hapis cezalarında hükümlünün yeniden özgürlüğüne kavuşma ihtimali olması gerektiği görüşü 'umut hakkı' olarak adlandırılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız paylaşımında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan başvurucuların belirli bir tahliye umudu olmadan yaşam boyu hapis cezası çekmelerinin ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesi kapsamında ihlal oluşturduğuna hükmettiğini de yazmıştı.

