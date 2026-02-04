MHP'li Yıldız'dan Flaş Açıklama: 'Umut Hakkı Konusunda Uzlaştık'

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 5. toplantısı gerçekleşti. Toplantı sonrası konuşan MHP'li Feti Yıldız, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasına olanak sağlayan 'umut hakkı' konusunda uzlaştıklarını duyurdu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 5. toplantısı sona erdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 14.00'te toplanan komisyon, daha önceki 4 toplantıda ele alınan ortak rapor çalışmaları yeniden değerlendirildi. Komisyonu'nun rapor çalışmalarına ilişkin, "Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve TBMM Başkanlığı'na sunulacak" açıklaması yapıldı.

'UMUT HAKKI' UZLAŞISI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Umut hakkı konusunda uzlaştık, bir problem yok, raporda olacak. AİHM kararlarına uyulduğu zaman, AİHM kararları da umut hakkından bahsediliyor" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği 'umut hakkı' terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasına olanak sağlıyor.

MHP lideri Bahçeli dün grup toplantısında yaptığı açıklamada "Aziz dava arkadaşlarım, Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" demişti.

