Araç Sahiplerini Bekleyen Gizli Tehlike: Fark Etmeden İcralık Olabilirsiniz

Tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir risk yeniden gündemde. Trafikte yaşanan küçük çaplı kazalar, taraflar arasında anlaşma sağlansa bile ciddi maddi sonuçlara yol açabiliyor. Kazanın ardından karşı tarafın bilgisi dışında başlatılan icra takibiyle, kusurlu sürücü farkında olmadan on binlerce liralık bir borçla karşı karşıya kalabiliyor.

Uzmanlara göre, kazadan sonra taraflar arasında sözlü uzlaşma sağlansa bile süreç burada bitmiyor. Hasar gören aracın sahibi adına yürütülen hukuki işlemler sonucunda, kusurlu sürücüye ilamsız icra takibi başlatılabiliyor. Üstelik yapılan bu tahsilattan çoğu zaman araç sahibinin bile haberi olmuyor.

AVUKATLAR VEKALETLE SÜRECİ BAŞLATIYOR

Son dönemde artan şikayetler, bazı uygulamaların araç sahiplerini zor durumda bıraktığını ortaya koyuyor. Hasar gören araç sahiplerine ulaşan avukatlar, “değer kaybı” gerekçesiyle vekâletname alıyor. Ancak araç sahipleri çoğu zaman yalnızca sigorta şirketinden tazminat talep edileceğini düşünürken, avukatlar kusurlu sürücüye yönelik ilamsız icra takibi başlatabiliyor.

Bu süreçte hasar gören aracın sahibinin icra takibinden haberi olmayabiliyor. Kusurlu taraf ise yalnızca aracın onarım masrafından değil, aracın kullanılamadığı günler için talep edilen bedellerden de sorumlu tutulabiliyor.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Kazanın ardından avukatlar, aracın bırakıldığı servis ya da kaportacı üzerinden mağdur sürücünün iletişim bilgilerine ulaşıyor. Ardından araçta değer kaybı oluştuğu, bu kaybın sigorta şirketinden tahsil edileceği belirtilerek vekâlet talep ediliyor. Mağdur taraf da aracının değer kaybedeceği düşüncesiyle bu teklifi kabul edebiliyor.

Vekaletin ardından sigorta şirketine değer kaybı başvurusu yapılıyor. Bununla birlikte, aracın tamirde kaldığı süre için “kullanım kaybı” ya da kiralık araç bedeli de talep ediliyor. Sigorta kapsamı dışında kalan bu tutarlar ise doğrudan kusurlu sürücünün cebinden çıkıyor.

İCRA TAKİBİ RİSKİ

İcra takibi, mahkeme kararı olmaksızın başlatılabilen bir tahsilat yöntemi olarak biliniyor. Bu yöntemde alacağın dayanağına ilişkin belge sunulması zorunlu değil. Trafik kazalarından doğan alacaklar için de bu yol kullanılabiliyor.

Uzmanlar, araç sahiplerinin kaza sonrası “anlaştık, kapattık” düşüncesiyle rehavete kapılmaması gerektiğini vurguluyor. Özellikle ödeme talepleri ve icra tebligatları dikkatle incelenmeli, gerektiğinde hukuki destek alınmalı.

Kaynak: Haber Merkezi