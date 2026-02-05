Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 11 Şubat'ta Türkiye'ye Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet ettiği Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye geliyor. Miçotakis, 11 Şubat'ta Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin Altıncı Toplantısı vesilesiyle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı'nın başkanlıklarında, ilgili bakanların iştirakleriyle Ankara'da düzenlenecek Konsey Toplantısı'yla Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki komşu ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi imkanları ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirmeye matuf çeşitli metinlerin imzalanması da gündemdedir."

