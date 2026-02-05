Pencereden Yardım Çığlığı! Zorla Tutulan Kadını Polis Kurtardı

Erzurum'da aynı evde kaldığı erkek tarafından zorla tutulduğunu belirten B.K. ,polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Pencereden Yardım Çığlığı! Zorla Tutulan Kadını Polis Kurtardı
Olay, Yakutiye ilçesi Gölbaşı Semti Veyisefendi Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kadının ikamette zorlu tutulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis, alt katı dükkân olan 2 katlı binanın üst katının penceresindeki kadını gördü.

POLİS VALİZLERİYLE EVDEN ÇIKARDI

Adının B.K. (21), olduğu belirlenen genç kadın, aynı evde kaldığı Ş.Ö. isimli erkeğin binanın giriş kapısını kilitleyerek kendisini evde zorla tuttuğunu ifade etti. Demir kapının itfaiye ekiplerinin desteğiyle açılması sonucu binaya giren polis, B.K.’yı bulunduğu evden valizleriyle çıkardı.

Erzurum Şehir Hastanesi’nden alınan doktor raporu sonrası B.K. Yakutiye Aile İçi Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. B.K.’nın şikayeti üzerine polis, Ş.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Erzurum
