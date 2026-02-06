Rusya'nın Kalbinde Suikast Girişimi! Putin'in Kilit İsmi Vuruldu

Rusya'nın başkenti Moskova'da Tümgeneral Vladimir Alekseyev'e silahlı saldırı düzenlendi. Rus general hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Rusya'nın Kalbinde Suikast Girişimi! Putin'in Kilit İsmi Vuruldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya’nın başkenti Moskova’da suikasta uğrayan Rusya Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Vladimir Alekseyev’in hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin, Savunma Bakanlığında görevli Alekseyev’e Moskova’nın kuzeybatısında, otoyol üzerindeki evde birkaç el ateş edip kaçtığını belirtti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Petrenko, saldırıya uğrayan Alekseyev’in hastaneye kaldırıldığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Rus basınında Vladimir Alekseyev’in, Rusya Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı kaydedildi. Alekseyev’in geçmişte Suriye’deki askeri operasyonlarda istihbarat faaliyetlerini yönettiği öne sürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya Suikast
Son Güncelleme:
Trump'tan Flaş 'İran' Açıklaması, 'Gücümüzü Gösterdik' Donald Trump'tan Flaş 'İran' Çıkışı
Tahran-Washington Hattında Müzakere Masası Öncesi Alarm: 'İran'ı Hemen Terk Edin!' Tahran-Washington Hattında Müzakere Masası Öncesi Alarm
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete’de Yayımlandı: SGK Başkanı Değişti Resmi Gazete’de Kritik Atamalar... SGK Başkanı Değişti
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması: Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı Amerika’dan Test Sonucunu Paylaştı Amerika’dan Test Sonucunu Paylaştı
Kocaelispor–Beşiktaş Maçında Acı Olay! Tribünden Düşen Taraftar Hayatını Kaybetti Kocaelispor–Beşiktaş Maçında Acı Olay! Tribünden Düşen Taraftar Hayatını Kaybetti
Rusya'nın Kalbinde Suikast Girişimi! Putin'in Kilit İsmi Vuruldu Rusya'nın Kalbinde Suikast Girişimi! Putin'in Kilit İsmi Vuruldu
İzmir'den Acı Haber! Sağanak Sonrası Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücü Öldü Sağanak Can Aldı! Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücü Öldü