Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek Başvurusu, Çarpıcı Bülent Arınç Talebi

Melih Gökçek hakkında soruşturma izni verilmemesine yönelik Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın soruşturmada tanık olarak dinlenmesi talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru da bulundu.

Son Güncelleme:
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek Başvurusu, Çarpıcı Bülent Arınç Talebi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Danıştay Birinci Dairesi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile o dönemde görev yapan belediye yöneticileri hakkında, imar planlarında yapılan değişikliklerle haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin yapılan başvurunun “işleme alınmaması” yönündeki İçişleri Bakanlığı kararını oybirliğiyle iptal etmişti. Yüksek Mahkeme, söz konusu kararın kaldırılmasına ve dosyanın ön inceleme yapılması amacıyla yeniden İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine karar vermişti.

BÜLENT ARINÇ’IN İFADESİ VERMESİ TALEP EDİLDİ

3 Şubat’ta yaşanan bu gelişmenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Savcılığı’na başvuruda bulundu.

Yapılan başvuruda, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın da tanık sıfatıyla dinlenmesi talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu’na sunulan dilekçede, Arınç’ın tanık olarak ifadesinin alınması ve soruşturma izninin gecikmeksizin verilmesi istendiği belirtildi

'DELİLLERİN KAYBOLMA İHTİMALİ VAR'

Dilekçede, “FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı olduğu yargı kararlarıyla sabit olan şahıs ve şirketlere” Gökçek döneminde rant transferi yapıldığı iddia edilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Şikâyetimiz, imar artışı yetkisinin, terör örgütünün finansmanı amacıyla kötüye kullanılması, parçacıl plan tadilatlarıyla kişilere haksız menfaat sağlanması ve bu suretle kamu güvenliği ile şehircilik ilkelerinin ağır biçimde ihlal edilmesidir. Beş yıldır devam eden, ancak somut bir ilerleme kaydedilmeyen bu soruşturmada, delillerin zamanla kaybolma ihtimali bulunmaktadır”

"İ. Melih Gökçek’e yönelik, ‘Paralel yapıya Ankara’yı parsel parsel sattı’ ifadesini kullandığı tüm kamuoyu tarafından bilinen eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 13 Ocak 2026 tarihinde katıldığı canlı yayında kendisine bu ifadesinin hatırlatılması üzerine, ‘O günden bu yana tam 10 yıl geçti, tek bir savcı bile beni ifadeye çağırmadı. Savcılar çağırsa ifade vermeye giderim’ şeklinde çağrıda bulunmuştur."

"İmar usulsüzlükleri ve FETÖ ile olan organik bağlar konusunda doğrudan bilgi sahibi olduğunu ikrar eden Bülent Arınç’ın, Danıştay kararındaki, ‘Menfaat sağlama’ olgusunun aydınlatılması amacıyla ivedilikle tanık sıfatıyla ifadesine başvurulmalıdır."

'SAVCILAR ÇAĞIRIRSA İFADEYE GİDERİM'

Bülent Arınç, 2015 yılında Gökçek'in Ankara'yı 'parsel parsel sattığını' söylemişti. Arınç, "O günden bu yana tam 10 yıl geçti. Bir tek savcı bile beni ifadeye çağırmadı. Bildiklerimin hepsi malum. Melih Gökçek’in adını bile anmak istemiyorum. Savcılar çağırırsa ifade vermeye giderim" demişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Melih Gökçek Hakkında Suç DuyurusuAnkara Büyükşehir Belediyesi'nden Melih Gökçek Hakkında Suç DuyurusuGüncel
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek Hakkında Suç DuyurusuMansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek Hakkında Suç DuyurusuGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Melih Gökçek Mansur Yavaş Bülent Arınç
Son Güncelleme:
6 Şubat Depremine Ait Yeni Görüntüler Yürekleri Dağladı: Korku Dolu Anlar Kamerada 6 Şubat Depremine Ait Yeni Görüntüler Yürekleri Dağladı: Korku Dolu Anlar Kamerada
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Feci Kazada Mucize Kurtuluş! Tırın Altında Sıkıştı, Kaskı Kurtardı Mucize Kurtuluş! Tırın Altında Sıkıştı, Kaskı Kurtardı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması: Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı Amerika’dan Test Sonucunu Paylaştı Amerika’dan Test Sonucunu Paylaştı
Erzincan'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Erzincan'da Şiddetli Deprem
Resmi Gazete’de Yayımlandı: SGK Başkanı Değişti Resmi Gazete’de Kritik Atamalar... SGK Başkanı Değişti
Rusya'nın Kalbinde Suikast Girişimi! Putin'in Kilit İsmi Vuruldu Rusya'nın Kalbinde Suikast Girişimi! Putin'in Kilit İsmi Vuruldu
Emekli Maaşları İçin Kritik Adım: Bakanlık Komisyon Kurdu! Sistem Baştan Ele Alınacak Emekli Maaşları İçin Kritik Adım: Bakanlık Komisyon Kurdu! Sistem Baştan Ele Alınacak