Trump'tan Flaş 'İran' Açıklaması, 'Gücümüzü Gösterdik'

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir dua programında iç ve dış politikaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında hem kendisi hakkında yapılan yorumlara yanıt veren Trump, hem de Afganistan’dan çekilme süreci ve İran’la yürütülen temaslar hakkında sert ifadeler kullandı.

‘SADECE EĞLENİYORDUM’

Konuşmasının başında daha önce cennete giremeyeceğine dair söylediği sözlerin şaka olduğunu belirten Trump, bu ifadeleri ciddiye alan basın mensuplarını hedef aldı.

“Sadece eğleniyordum,” diyen Trump, “kusursuz bir aday değilim ama kusursuz insanlar için çok iyi şeyler yaptım, bu kesin” sözleriyle kendisini savundu ve cennete gitmeyi hak ettiğini düşündüğünü dile getirdi.

“DİNE DİĞER BÜTÜN BAŞKANLARDAN DAHA ÇOK ÖNEM VERİYORUM”

İnanç konusuna özel bir vurgu yapan Trump, kendi yönetiminin dini değerlere verdiği belirtti. "İnancı çok destekliyoruz. Dine diğer bütün başkanlardan daha çok önem veriyorum. Bu konuda çok gururluyum” diyen Trump, Demokratların dine karşı bir tutum sergilediğini iddia etti.

AFGANİSTAN ELEŞTİRİSİ: BU ÇOK APTALCA BİR ŞEYDİ

Trump, Afganistan’dan çekilme sürecine ilişkin olarak eski Başkan Joe Biden’ı sert sözlerle eleştirdi. ABD ordusuna ait tank ve uçakların bölgede bırakıldığını savunan Trump, karar alma sürecini sorguladığını anlattı.

Trump, “Uçakları neden geri çekmediniz dedik. Kimse bunu düşünmedi dediler. Bir uçağı uçurmak aklınıza gelmedi mi diye sordum, 150 milyon dolarlık yeni uçaklar orada kaldı. Bence onları bırakmak daha iyi dediler, daha tasarruflu bir karar olur dediler. Bu çok aptalca bir şeydi” ifadelerini kullandı.

‘İRAN’A UÇAKLARIMIZI GÖSTERDİK’

Afganistan eleştirilerinin ardından ABD ordusunun gücüne dikkat çeken Trump, “Ordumuz daha önce hiç bu kadar güçlü olmamıştı… İran’a uçaklarımızı gösterdik” dedi.

‘İRAN BİZİMLE MÜZAKERE EDİYOR’

Trump, İran’la yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerinde ise askeri caydırıcılığı ön plana çıkardı. Tahran yönetiminin ABD ile müzakere etme nedeninin olası bir saldırı korkusu olduğunu öne sürdü.

Trump, “Onlar, bizimle müzakere ediyorlar çünkü onlara saldırmamızı istemiyorlar. Biliyorsunuz, İran'a giden büyük bir filomuz var” açıklamasında bulundu.





