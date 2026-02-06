Emekli Maaşları İçin Kritik Adım: Bakanlık Komisyon Kurdu! Sistem Baştan Ele Alınacak

Emekli maaşları arasındaki dengesizlik tartışmaları yeniden gündeme geldi. Yüksek prim ödeyen emeklilerin düşük maaş alanlarla aynı seviyeye yaklaşması üzerine, emeklilik sisteminin yeniden ele alınması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde komisyon kuruldu.

Hükümetin 2019 yılından bu yana en düşük emekli aylığına yönelik yaptığı artışlar, zamanla sistemde yeni bir sorunu beraberinde getirdi. Daha fazla prim ve gün sayısıyla emekli olan vatandaşların maaşlarının, düşük prim ödeyenlerle aynı seviyeye yaklaşması sosyal güvenlik sistemine yönelik eleştirileri artırdı. Bu tablo üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilik sistemi ve maaş hesaplamalarına ilişkin kapsamlı bir çalışma başlattı.

‘EN DÜŞÜK’ MAAŞ ALANLARIN SAYISI ARTIYOR

Son düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesi, bu kategoride yer alan emekli sayısının 5 milyona ulaşmasına neden oldu. 2025 Temmuz döneminde bu sayı 3,7 milyon olarak açıklanmıştı. Her artış sonrası bu grubun genişlemesi, prim-maaş dengesinin bozulduğu yönündeki eleştirileri daha da güçlendirdi.

AK PARTİ’DE SİSTEM DEĞERLENDİRİLİYOR

Emeklilik sistemiyle ilgili tartışmalar yalnızca bakanlıkla sınırlı kalmadı. AK Parti yönetimi ve parti bünyesindeki strateji kurullarında da mevcut sistemin yeniden ele alınması gerektiği yönünde değerlendirmeler yapıldı. Parti kurmayları, yüksek prim ödeyen emeklilerin yaşadığı mağduriyetin sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

YENİ FORMÜLLER MASADA

Edinilen bilgilere göre kurulan komisyon, emekli maaşları arasındaki farkın yeniden açılmasını sağlayacak ve prim gün sayısını daha adil biçimde yansıtacak düzenlemeler üzerinde çalışacak. Yapılacak revizyonların etki analizleriyle birlikte değerlendirileceği ifade ediliyor.

ELİTAŞ’TAN TEMMUZ MESAJI

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli maaşının mevcut haliyle yeterli olmadığını belirtti. Elitaş, “20 bin liralık maaşla geçinmenin zor olduğu ortada. Önemli olan yapılan artışların kalıcı ve sürdürülebilir olması” dedi. Temmuz ayında emeklilere yönelik yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğini de sözlerine ekledi.

Emeklinin Beklediği Maaş Farkları Hesaplara YattıEmeklinin Beklediği Maaş Farkları Hesaplara YattıEkonomi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Son Güncelleme:
