Akdeniz Bölgesinde 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz bölgesinde 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Akdeniz bölgesinde 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliğinin 5.32 KM olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2026
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-02-06
Saat:08:31:39 TSİ
Enlem:35.07667 N
Boylam:23.23472 E
Derinlik:5.32 km
Detay:https://t.co/KFkpiybvh8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: