Akdeniz Bölgesinde 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz bölgesinde 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Son Güncelleme:
Akdeniz Bölgesinde 4.2 Büyüklüğünde Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Akdeniz bölgesinde 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliğinin 5.32 KM olduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Bir Babanın Bitmeyen Yasının Adı 6 Şubat: Yıl Dönümünde Mezar Başında Sessiz Çığlık! Mesut Hançer 'Hiç Dinmeyen Acı' Bir Babanın Bitmeyen Yasının Adı 6 Şubat! Yıl Dönümünde Mezar Başında Sessiz Çığlık
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
MİT'ten MOSSAD Operasyonu! İsrail İstihbaratına Çalışan 2 Şüpheli Yakalandı MİT'ten MOSSAD Operasyonu
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete’de Yayımlandı: SGK Başkanı Değişti Resmi Gazete’de Kritik Atamalar... SGK Başkanı Değişti
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması: Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı Amerika’dan Test Sonucunu Paylaştı Amerika’dan Test Sonucunu Paylaştı
İzmir'den Acı Haber! Sağanak Sonrası Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücü Öldü Sağanak Can Aldı! Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücü Öldü
Kocaelispor–Beşiktaş Maçında Acı Olay! Tribünden Düşen Taraftar Hayatını Kaybetti Kocaelispor–Beşiktaş Maçında Acı Olay! Tribünden Düşen Taraftar Hayatını Kaybetti
MİT'ten MOSSAD Operasyonu! İsrail İstihbaratına Çalışan 2 Şüpheli Yakalandı MİT'ten MOSSAD Operasyonu