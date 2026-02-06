A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Akdeniz bölgesinde 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliğinin 5.32 KM olduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi