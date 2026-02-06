Eskişehir’de Gazeteciye Saldıran 2 Kişi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eskişehir’de bir gazetede yazı işleri müdürü olarak çalışan Hakkı Sağlam, 29 Ocak’ta trafikte yaşanan tartışma sırasında saldırıya uğramıştı. Olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada 7 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. ve K.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA