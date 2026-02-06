Eskişehir’de Gazeteciye Saldıran 2 Kişi Tutuklandı
Eskişehir’de bir gazetecinin trafikte darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir’de bir gazetede yazı işleri müdürü olarak çalışan Hakkı Sağlam, 29 Ocak’ta trafikte yaşanan tartışma sırasında saldırıya uğramıştı. Olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada 7 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. ve K.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
