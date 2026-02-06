Eskişehir’de Gazeteciye Saldıran 2 Kişi Tutuklandı

Eskişehir’de bir gazetecinin trafikte darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Eskişehir’de Gazeteciye Saldıran 2 Kişi Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eskişehir’de bir gazetede yazı işleri müdürü olarak çalışan Hakkı Sağlam, 29 Ocak’ta trafikte yaşanan tartışma sırasında saldırıya uğramıştı. Olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada 7 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. ve K.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Eskişehir
Son Güncelleme:
İstanbul’un Göbeğinde Banka Soygunu: Paraları Alıp Kayıplara Karıştı İstanbul’un Göbeğinde Banka Soygunu
İstanbul’da Dijital Kabus: Çocuk İstismarı Ağı Çökertildi İstanbul’da Dijital Kabus: Çocuk İstismarı Ağı Çökertildi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Erzincan'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Erzincan'da Şiddetli Deprem
Pakistan'da Cuma Namazı Sırasında Camide Patlama Cuma Namazı Sırasında Cami Kan Gölüne Döndü!
12 Günlük Savaş Sonrası Diplomasi: İran ve ABD'nin Umman'daki Görüşmesi Sona Erdi İran ve ABD'nin Umman'daki Görüşmesi Sona Erdi
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması: Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı Amerika’dan Test Sonucunu Paylaştı Amerika’dan Test Sonucunu Paylaştı
Rusya'nın Kalbinde Suikast Girişimi! Putin'in Kilit İsmi Vuruldu Rusya'nın Kalbinde Suikast Girişimi! Putin'in Kilit İsmi Vuruldu