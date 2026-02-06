İstanbul’un Göbeğinde Banka Soygunu: Paraları Alıp Kayıplara Karıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Eminönü semtinde bulunan bir bankada soygun gerçekleştirildi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bankaya girdikten sonra yaklaşık 112 bin lirayı alarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

