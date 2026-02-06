İstanbul’da Dijital Kabus: Çocuk İstismarı Ağı Çökertildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da siber suçlarla mücadele ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, çevrim içi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin ederek satın aldıkları ve dijital ortamda depoladıkları belirtilen kişilere operasyon düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilere ait dijital materyallerde çok sayıda suça konu içerik tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

TAMAMI TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 51 şüphelinin tamamı cezaevine gönderildi. Soruşturmanın ilk aşamasında düzenlenen operasyonda 47 şüpheli yakalanmış, devam eden çalışmalarda iki kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 49’a yükselmişti. Son operasyonlarla birlikte gözaltı sayısı 51’e çıktı. Yetkililer, dijital suç ağlarına yönelik operasyonların süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA