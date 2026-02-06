12 Günlük Savaş Sonrası Diplomasi: İran ve ABD Yeniden Müzakere Masasında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran merkezli SNN Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, ABD ile İran arasında yaklaşık bir aydır tırmanan gerilimin ardından Umman’ın başkenti Maskat’ta diplomatik temaslar resmen başladı.

MÜZAKERE MASASINDAKİ İSİMLER

Görüşmelere İran adına Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ediyor. ABD heyetinin başında ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff bulunuyor.

İran heyetinde ayrıca Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yer alıyor. ABD tarafında ise Witkoff’a, Başkan Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner eşlik ediyor.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Bugün yapılacak temaslarda taraflar bir kez daha nükleer dosya üzerinden karşı karşıya geliyor. İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri ile ülkede bulunan yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun yurtdışına çıkarılması, müzakerelerin en kritik başlıkları arasında yer alıyor. Tahran yönetimi, nükleer programını nükleer silah üretimine imkân vermeyecek sınırlar içinde tutmayı kabul etmesi karşılığında uluslararası yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Buna karşılık Washington, uranyum zenginleştirmenin tamamen sona erdirilmesini ve mevcut uranyum stoklarının İran dışına taşınmasını talep ediyor.

ABD ayrıca İran’ın balistik füze programı ile bölgedeki silahlı gruplarla olan ilişkilerinin de müzakere gündemine dahil edilmesini amaçlıyor. İran ise nükleer dosya dışındaki konuların görüşmelere açılmayacağı yönündeki tutumunu kararlılıkla sürdürüyor.