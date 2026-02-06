Erzincan'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem

AFAD'ın verilerine göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Valilik deprem sonrası can ve mal kaybının olmadığını, AFAD ise saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Erzincan'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzincan'da merkez üssü Kemah ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Saat 14.16'da kaydedilen depremin 4.52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre sarsıntı 6.1 kilometre derinlikte kaydedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Şiddetli deprem çevre illerden de hissedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Vali Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan" ifadelerini kullandı.

SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzincan ilimizin Kemah ilçesinde saat 14.16'da meydana gelen ve Tunceli, Gümüşhane, Elazığ, Bayburt illerimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Uzman İsim 7’den Büyük Deprem Beklenen 3 İli Açıkladı! Örneği Yok Diyerek Uyardı: 30 Milyonu EtkileyecekUzman İsim 7’den Büyük Deprem Beklenen 3 İli Açıkladı! Örneği Yok Diyerek Uyardı: 30 Milyonu EtkileyecekYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Erzincan Deprem AFAD Kandilli Rasathanesi
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Instagram Üzerinden Büyük Vurgun: Milyonlarca Liralık Para Trafiği, 50 Paravan Şirket, 154 Şüpheli... Instagram Üzerinden Büyük Vurgun
İzmir’de Sağanak Faciası: Selçuk-Aydın Kara Yolunda Çökme İzmir’de Sağanak Faciası! Selçuk-Aydın Kara Yolunda Çökme
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması: Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı Amerika’dan Test Sonucunu Paylaştı Amerika’dan Test Sonucunu Paylaştı
Erzincan'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Erzincan'da Şiddetli Deprem
Resmi Gazete’de Yayımlandı: SGK Başkanı Değişti Resmi Gazete’de Kritik Atamalar... SGK Başkanı Değişti
Rusya'nın Kalbinde Suikast Girişimi! Putin'in Kilit İsmi Vuruldu Rusya'nın Kalbinde Suikast Girişimi! Putin'in Kilit İsmi Vuruldu
Emekli Maaşları İçin Kritik Adım: Bakanlık Komisyon Kurdu! Sistem Baştan Ele Alınacak Emekli Maaşları İçin Kritik Adım: Bakanlık Komisyon Kurdu! Sistem Baştan Ele Alınacak