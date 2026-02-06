Erzincan'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzincan'da merkez üssü Kemah ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 14.16'da kaydedilen depremin 4.52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre sarsıntı 6.1 kilometre derinlikte kaydedildi.

Şiddetli deprem çevre illerden de hissedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Vali Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan" ifadelerini kullandı.

SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzincan ilimizin Kemah ilçesinde saat 14.16'da meydana gelen ve Tunceli, Gümüşhane, Elazığ, Bayburt illerimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

