Suya Kapılan 8 Yaşındaki Berivan'dan Acı Haber

İzmirTorbalı’da dereye giren Berivan Bozan’dan acı haber geldi. AFAD ve vatandaşların katıldığı arama çalışmaları sonrası 8 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

Suya Kapılan 8 Yaşındaki Berivan'dan Acı Haber
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Torbalı'daki Fetrek Deresi'ne giren 8 yaşındaki Berivan Bozan, suya kapılarak kayboldu. Küçük çocuğun gözden kaybolduğunu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine Çaybaşı Mahallesi'ne AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerin 8 yaşındaki çocuğu bulmak için başlattığı arama çalışmalarına, vatandaşlar ve belediye ekiplerden de destek geldi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Aralıklarla devam eden yağışa rağmen dere yatağında ve çevresinde sürdürülen arama çalışmalarında küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. AFAD sualtı ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılan küçük kızın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
İzmir
Reklam Gelirleri Yabancı Platformlara Akıyor: Uzmanlardan 'Dijital İşgal' Uyarısı Reklam Gelirleri Yabancı Platformlara Akıyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Uyuşturucu ve Fuhuş Soruşturmasında Flaş Gelişme: Ali Kaya Dahil 14 Kişi Tutuklandı Uyuşturucu ve Fuhuş Soruşturmasında Flaş Gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Erzincan'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Erzincan'da Şiddetli Deprem
Pakistan'da Cuma Namazı Sırasında Camide Patlama Cuma Namazı Sırasında Cami Kan Gölüne Döndü!
İstanbul’un Göbeğinde Banka Soygunu: Paraları Alıp Kayıplara Karıştı İstanbul’un Göbeğinde Banka Soygunu
12 Günlük Savaş Sonrası Diplomasi: İran ve ABD'nin Umman'daki Görüşmesi Sona Erdi İran ve ABD'nin Umman'daki Görüşmesi Sona Erdi
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması: Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı Amerika’dan Test Sonucunu Paylaştı Amerika’dan Test Sonucunu Paylaştı