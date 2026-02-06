Suya Kapılan 8 Yaşındaki Berivan'dan Acı Haber

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Torbalı'daki Fetrek Deresi'ne giren 8 yaşındaki Berivan Bozan, suya kapılarak kayboldu. Küçük çocuğun gözden kaybolduğunu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine Çaybaşı Mahallesi'ne AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerin 8 yaşındaki çocuğu bulmak için başlattığı arama çalışmalarına, vatandaşlar ve belediye ekiplerden de destek geldi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Aralıklarla devam eden yağışa rağmen dere yatağında ve çevresinde sürdürülen arama çalışmalarında küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. AFAD sualtı ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılan küçük kızın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA