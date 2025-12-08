Otobüs, Kamyon, Otomobil... Hepsi Birbirine Girdi! Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bugün saat 17.30'da Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu tren garı kavşağı yakınında bir kaza meydana geldi. Ahmet K. yönetimindeki plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden Emre D. yönetimindeki otomobil ve Hakan Ö. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç, sağ şeritte seyir halinde olan Cengiz A.’nın kullandığı kamyona çarptı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Zincirleme kazada otobüs şoförü Ahmet K. ile muavin Ahmet Furkan K., hafif ticari araçta bulunan Hakan Ö. ile oğlu Halil Ö. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından sevk edildikleri Kütahya Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA