Erkek Şiddeti Her Yerde... Boşanma Duruşması Çıkışında Eşini Bıçakladı

Aydın'da bir çiftin boşanma duruşması sonrası adliye çıkışında erkek, boşanma aşamasında olduğu eşini sırtından bıçakladı. Polis, saldırganı gözaltına alırken, yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Erkek Şiddeti Her Yerde... Boşanma Duruşması Çıkışında Eşini Bıçakladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de kadın cinayetleri giderek artarken, erkek şiddetine yönelik kararlı bir mücadele yürütülmemesine tepki yağıyor. Son olarak Aydın'ın Efeler ilçesi Hükümet Bulvarı üzerindeki Aydın Adliyesi önünde bir kadına saldırı meydana geldi.

Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.G. ile eşi G.G. arasında adliye çıkışında tartışma yaşandı. S.G. yanındaki bıçakla eşi G.G.'yi sırtından bıçakladı. G.G., yere yığılırken, S.G. olay yerinden kaçmaya çalıştı. Olayı fark eden polisler havaya ateş açarak S.G.'yi yakaladı.

Erkek Şiddeti Her Yerde... Boşanma Duruşması Çıkışında Eşini Bıçakladı - Resim : 1

YARALI KADIN HASTANEDE

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. S.G. ise gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kan Donduran Kadın Cinayeti: Eşini Baltayla Öldürüp Banyoya GömdüKan Donduran Kadın Cinayeti: Eşini Baltayla Öldürüp Banyoya GömdüGüncel
Aydın'da Akılalmaz Olay: Eski Eşiyle Evli Olan Polisi Aracıyla Ezip Sosyal Medyadan PaylaştıAydın'da Akılalmaz Olay: Eski Eşiyle Evli Olan Polisi Aracıyla Ezip Sosyal Medyadan PaylaştıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kadın Aydın
Başsavcılıktan Bir 'İmamoğlu' Soruşturması Daha Başsavcılıktan Bir 'İmamoğlu' Soruşturması Daha
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
İstanbul'da Elektrik ve Su Kesintisi: Onlarca İlçe Etkilenecek İstanbul'da Elektrik ve Su Kesintisi!
ÇOK OKUNANLAR
Tuzla'daki Gece Buluşmasına Baskın! Polis Ceza Yağdırdı Tuzla'daki Gece Buluşmasına Baskın! Polis Ceza Yağdırdı
Dayısı Diri Diri Toprağa Gömmüştü... Küçük Amir'in İlk İsteği Yürek Burktu! Vahşetin Detayları Ortaya Çıktı Dayısı Diri Diri Toprağa Gömmüştü... Küçük Amir'in İlk İsteği Yürek Burktu!
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma! Bir Polis Şehit Oldu Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma!
Spikerler Gözaltına Alınmıştı: Operasyonun Perde Arkası Ortaya Çıktı! Fenomen Fitili Ateşledi Spikerler Gözaltına Alınmıştı: Operasyonun Perde Arkası Ortaya Çıktı! Fenomen Fitili Ateşledi
Antalya'da Deprem Fırtınası! 4.9'la Sallandılar Antalya'da Deprem Fırtınası!