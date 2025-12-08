Erkek Şiddeti Her Yerde... Boşanma Duruşması Çıkışında Eşini Bıçakladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de kadın cinayetleri giderek artarken, erkek şiddetine yönelik kararlı bir mücadele yürütülmemesine tepki yağıyor. Son olarak Aydın'ın Efeler ilçesi Hükümet Bulvarı üzerindeki Aydın Adliyesi önünde bir kadına saldırı meydana geldi.

Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.G. ile eşi G.G. arasında adliye çıkışında tartışma yaşandı. S.G. yanındaki bıçakla eşi G.G.'yi sırtından bıçakladı. G.G., yere yığılırken, S.G. olay yerinden kaçmaya çalıştı. Olayı fark eden polisler havaya ateş açarak S.G.'yi yakaladı.

YARALI KADIN HASTANEDE

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. S.G. ise gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA