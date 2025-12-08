Bakan Yerlikaya Rakamı Açıkladı: Bir Yılda Kaç Suriyeli Ülkesine Döndü?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyelilerin geri dönüş sürecine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Suriye’de son bir yılda yaşanan gelişmeleri vurgulayan Yerlikaya, “Tam bir yıl önce Suriye özgürlüğüne kavuştu. Suriye’deki zulüm tarihin karanlık sayfalarındaki yerini aldı. Ve 8 Aralık’tan sonra Suriye’de meydana gelen bu tarihi gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı” diye konuştu.

"Şimdi artık Suriye’den ayrılık, acı ve gözyaşı değil; vatanına, toprağına, akrabalarına yeniden kavuşan Suriyeli kardeşlerimizin haberleri geliyor" diyen Yerlikaya, "Dünyanın farklı ülkelerine sığınmak zorunda bırakılan Suriyeliler, vatanlarını yeniden inşa etmek, ülkelerini çocukları ve torunları için daha güçlü hale getirmek için anavatanlarına koşuyor" dedi.

Rakamları paylaşan Yerlikaya, “8 Aralık 2024 sonrası gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir olarak 578 bin Suriyeli, ülkemizden Suriye’ye geri döndü. 2016–2025 döneminde ise toplam 1 milyon 318 bin kardeşimiz Suriye’ye gönüllü geri dönüş yaptı” dedi.

'GERİ DÖNÜŞ İŞLEMLERİNİ TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYORUZ'

Geri dönüş sürecinin kurumlar arası eşgüdümle yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini, Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde, ilgili tüm kurumlarımızla birlikte, yüksek hassasiyet ve titizlikle sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı.

Yerlikaya, Türkiye’de kaldıkları süre boyunca Türkçe öğrenen ve toplumla güçlü bağlar kuran Suriyelilerin, ülkelerine döndükten sonra da iki halk arasında köprü olmaya devam edeceklerini belirterek, “Türkiye ile Suriye halkı arasında birer gönül elçisi olarak bu dostluk köprüsünü yaşatmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi