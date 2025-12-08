Bakan Yerlikaya Rakamı Açıkladı: Bir Yılda Kaç Suriyeli Ülkesine Döndü?

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Beşar Esad rejiminin son bulduğu 8 Aralık 2024'ten itibaren ülkesine dönen Suriyeli göçmenlerle ilgili bilgi verdi. Yerlikaya, son bir yılda 578 bin Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü belirtti.

Bakan Yerlikaya Rakamı Açıkladı: Bir Yılda Kaç Suriyeli Ülkesine Döndü?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyelilerin geri dönüş sürecine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Suriye’de son bir yılda yaşanan gelişmeleri vurgulayan Yerlikaya, “Tam bir yıl önce Suriye özgürlüğüne kavuştu. Suriye’deki zulüm tarihin karanlık sayfalarındaki yerini aldı. Ve 8 Aralık’tan sonra Suriye’de meydana gelen bu tarihi gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı” diye konuştu.

"Şimdi artık Suriye’den ayrılık, acı ve gözyaşı değil; vatanına, toprağına, akrabalarına yeniden kavuşan Suriyeli kardeşlerimizin haberleri geliyor" diyen Yerlikaya, "Dünyanın farklı ülkelerine sığınmak zorunda bırakılan Suriyeliler, vatanlarını yeniden inşa etmek, ülkelerini çocukları ve torunları için daha güçlü hale getirmek için anavatanlarına koşuyor" dedi.

Rakamları paylaşan Yerlikaya, “8 Aralık 2024 sonrası gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir olarak 578 bin Suriyeli, ülkemizden Suriye’ye geri döndü. 2016–2025 döneminde ise toplam 1 milyon 318 bin kardeşimiz Suriye’ye gönüllü geri dönüş yaptı” dedi.

'GERİ DÖNÜŞ İŞLEMLERİNİ TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYORUZ'

Geri dönüş sürecinin kurumlar arası eşgüdümle yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini, Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde, ilgili tüm kurumlarımızla birlikte, yüksek hassasiyet ve titizlikle sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı.

Yerlikaya, Türkiye’de kaldıkları süre boyunca Türkçe öğrenen ve toplumla güçlü bağlar kuran Suriyelilerin, ülkelerine döndükten sonra da iki halk arasında köprü olmaya devam edeceklerini belirterek, “Türkiye ile Suriye halkı arasında birer gönül elçisi olarak bu dostluk köprüsünü yaşatmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

Dolmabahçe'de Erdoğan-Orban Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ticaret Hedefini AçıkladıDolmabahçe'de Erdoğan-Orban Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ticaret Hedefini AçıkladıSiyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oscar Ödüllü Filistinli Yönetmen Basel Adra'yla Bir Araya GeldiCumhurbaşkanı Erdoğan, Oscar Ödüllü Filistinli Yönetmen Basel Adra'yla Bir Araya GeldiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Yerlikaya Suriye
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Erkek Şiddeti Her Yerde... Boşanma Duruşması Çıkışında Eşini Bıçakladı Boşanma Duruşması Çıkışında Eşini Bıçakladı
Başsavcılıktan Bir 'İmamoğlu' Soruşturması Daha Başsavcılıktan Bir 'İmamoğlu' Soruşturması Daha
ÇOK OKUNANLAR
Tuzla'daki Gece Buluşmasına Baskın! Polis Ceza Yağdırdı Tuzla'daki Gece Buluşmasına Baskın! Polis Ceza Yağdırdı
Dayısı Diri Diri Toprağa Gömmüştü... Küçük Amir'in İlk İsteği Yürek Burktu! Vahşetin Detayları Ortaya Çıktı Dayısı Diri Diri Toprağa Gömmüştü... Küçük Amir'in İlk İsteği Yürek Burktu!
Adliyede Skandallar Zincirine Konya da Eklendi! 6,5 Milyonluk Şok Vurgun: Paraları Harcadığı Yer Olay Oldu Adliyede Skandallar Zincirine Konya da Eklendi! 6,5 Milyonluk Şok Vurgun: Paraları Harcadığı Yer Ola
Antalya'da Deprem Fırtınası! 4.9'la Sallandılar Antalya'da Deprem Fırtınası!
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma! Bir Polis Şehit Oldu Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma!