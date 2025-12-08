Adliyede Skandallar Zincirine Konya da Eklendi! 6,5 Milyonluk Şok Vurgun: Paraları Harcadığı Yer Olay Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde yaşanan skandalların ardından bu kez Konya’dan da bir soygun haberi geldi. Kulu Adliyesi’nde katip olarak görev yapan 1 çocuk annesi Ayşe Selvi (45), emanette bulunan paraları zimmetine geçirdiği gerekçesiyle tutuklandı. Şüphelinin, paraları kripto para platformlarında ve sanal bahis sitelerinde harcadığı belirlendi.

PARALARI PARÇALAR HALİNDE ÇEKTİ

İddiaya göre Ayşe Selvi, farklı tarihlerde icra dosyaları ve Hazine adına adliyeye yatırılan paraları kendi hesaplarına aktararak zimmetine geçirdi. Yapılan incelemede, usulsüz şekilde el konulan miktarın toplamda 6,5 milyon TL’ye ulaştığı tespit edildi.

KRİPTO VE SANAL BAHİSTE KAYBETTİ

Soruşturmada en çarpıcı detay ise Selvi’nin çaldığı paraları nasıl harcadığı oldu. Selvi’nin, büyük bölümünü kripto para borsalarına yatırdığı ve sanal bahis oynadığı ortaya çıktı. Tüm parayı kaybettiği öğrenildi.

SAVCILIĞA GİDİP SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Geçtiğimiz çarşamba günü savcılığa giderek her şeyi itiraf eden Ayşe Selvi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın genişletildiği ve zimmete geçirilen paraların akıbetine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz haftaya ise İstanbul'da Büyükçekmece adliyesinde yaşanan soygun damga vurmuştu. AA'nın aktardığına göre; Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu Cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti. Araştırmada, E.T'nin karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Şüpheli ile eşi E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmıştı.

Büroda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

Şüpheli K.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti.

Savcılıkça ifadesi alınan K.D, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.

Şüpheli K.D. "zimmet" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA-DHA