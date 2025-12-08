Isparta’daki Kesik Baş Cinayetinde Acılı Baba Konuştu! Kan Donduran Vahşette Sır 17 Dakika
Isparta’da yanmış bir aracın yanında başsız halde bulunan, evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 5’e çıktı. Cenaze sonrası konuşan baba Ramazan Özdemir, oğlunun bazı kişilerle sorun yaşadığını, sabah evden keçileri dağa götürmek için çıktığını ve normalde 5 dakikalık mesafede olmasına rağmen olay günü bölgede yaklaşık 17 dakika kaldığının tespit edildiğini söyleyerek duruma dikkat çekti.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yaşanan korkunç olay, 5 Aralık Çarşamba günü, sabah saatlerinde Aydoğmuş köyündeki dağlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yanan otomobilin yakınında başsız erkek cesedi buldu.
KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI YAPILDI
Alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler, cesedin Ferdi Özdemir'e (39) ait olduğunu tespit etti. İncelemelerin ardından Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Köydekilerden bazılarının ifadesi ve inceleme sonrası jandarma, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarma karakolunda ifadesi devam ediyor.
Evli ve 2 çocuk babası olan Ferdi Özdemir'in cenazesi, dün Aydoğmuş köyünde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.
ANNESİ VE BABADAN YÜREK YAKAN SÖZLER
Törende Özdemir'in annesi, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşları içinde isyan etti. Baba Ramazan Özdemir ise tören sırasında ağlarken baygınlık geçirdi.
Cenaze sonrası konuşan baba Ramazan Özdemir, "Benim çocuğumu öldürmüşler, kafasını kesmişler. Başı gövdesinden ayrılmış. Husumetlileri vardı. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyorum. Ne cezası varsa çeksinler. Çocuğumun başını kesmişler, bunun cezası idam olmalı. Şu an 4 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz” dedi.
Şüphelilerden ikisinin daha önce oğluyla husumet yaşadığını ifade eden Baba Özdemir, “Çocuğum sabah yemeğini yedi, 'keçileri dağa götürüyorum' diyerek evden çıktı. Davranışlarında şüpheli hiçbir şey yoktu. Zaten gideceği yer 5 dakikalık mesafe ama o gün orada 17 dakika oyalanmış. Daha sonra kendisine ulaşamayınca aradık. Abisi gidince onu o halde buldu. Adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: DHA-İHA