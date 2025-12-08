Spikerler Gözaltına Alınmıştı: Operasyonun Perde Arkası Ortaya Çıktı! Fenomen Fitili Ateşledi

Televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci ile Meltem Acet’in gözaltına alınması ve Hande Sarıoğlu’nun ifadeye çağrılması gündem olmuştu. Spikerlere yönelik adımın arka planı netleşirken, operasyonun bir sosyal medya fenomeninin telefonundan elde edilen bilgilerin çözülmesiyle başladığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, sanat ve medya dünyasında depreme neden oldu. Daha önce elde edilen ifadeler ile dijital delillerin ayrıntılı incelenmesi, soruşturmanın kapsamını yeni isimlerle birlikte genişletti.

Dijital delillerin incelenmesiyle birlikte operasyonun son aşaması medya sektörüne uzandı.
Geçtiğimiz hafta, spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, haklarında bulunan “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma” şüphesi kapsamında ifadeye çağrıldı.

Üç isim de Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri vererek sürece dahil oldu ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

OPERASYONUN PERDE ARKASINDA FENOMEN İSİM VAR

Sabah'ın haberine göre, operasyonun başlangıç noktası daha önce gözaltına alınıp tutuklanan bir sosyal medya fenomeni oldu. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemeler ve verdiği ifadeler, ekipleri daha büyük bir bağlantı ağına yönlendirdi.

Soruşturmanın merkezindeki sosyal medya fenomeninin WhatsApp ve Telegram yazışmalarının da bulunduğu dijital materyalleri incelemeye rıza göstermesinin ardından, iletişim trafiğinde yer aldığı düşünülen çok sayıda tanınmış isme ulaşıldı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz ekim ayında; Dilan ve Engin Polat, İrem Derici, Deren ve Derin Talu, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım gibi birçok ünlü isim ifadeye çağrıldı. İddiaya göre, bu isimlerin büyük kısmının test sonuçları temiz çıkarken; bazı kişiler, pozitif çıkan sonuçların kullandıkları yasal veya reçeteli ilaçlardan kaynaklandığını savundu. Bu grupta Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci gibi isimler yer aldı.

Kaynak: Sabah

